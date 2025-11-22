美國司機公路上遇老鷹丟獵物　死貓砸爆擋風玻璃嚇餐懵

美國北卡羅萊納州一名司機在開車途中，竟然從天上掉下一隻貓咪砸中她的擋風玻璃，所幸司機冷靜以對，沒有受傷。
據美聯社報道，事件發生在北卡羅萊納州西部斯溫縣布賴森城（Bryson City）附近的74號公路上。一名女性打911報案稱，一隻白頭鷹把一隻貓咪丟在她的擋風玻璃上：「你可能不相信我，但我剛才看到一隻老鷹把一隻貓扔進了我的擋風玻璃，玻璃完全碎了。」
「這是我見過的最瘋狂的事情」
據司機表示，當時也有另一名目擊者看見貓掉下來，並說「這是我見過的最瘋狂的事情。」
目前尚不確定貓是自己掙扎掉下來的，還是因為老鷹不想吃牠而被丟掉的，不幸的是貓咪在落地後已經沒有生命跡象。
抓力不足或者獵物掙扎
不過根據北卡羅萊納州野生動物資源委員會主管威克斯（Kendrick Weeks）表示，掉落在車上的貓可能是被老鷹拾獲的路殺動物：「雖然白頭鷹能捕食和貓差不多大小的動物，但對牠們來說，捕食活貓比捕食死貓要困難得多。牠們通常不會捕食自己不覺得好吃的東西，而且，食腐是白頭鷹的常見行為。」
威克斯也補充說，老鷹和其他猛禽可能會因為多種原因而丟掉獵物，包括抓力不足，或者獵物掙扎。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章