美國司機公路上遇老鷹丟獵物　死貓砸爆擋風玻璃嚇餐懵

美國北卡羅萊納州一名司機在開車途中，竟然從天上掉下一隻貓咪砸中她的擋風玻璃，所幸司機冷靜以對，沒有受傷。

據美聯社報道，事件發生在北卡羅萊納州 西部斯溫縣布賴森城（ Bryson City ）附近的74號公路上。一名女性打911報案稱，一隻白頭鷹把一隻貓咪丟在她的擋風玻璃上：「你可能不相信我，但我剛才看到一隻老鷹把一隻貓扔進了我的擋風玻璃，玻璃完全碎了。」

「這是我見過的最瘋狂的事情」