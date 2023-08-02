美國堪薩斯州三州銀行資不抵債關閉 為今年第5間倒閉銀行

繼5月第一共和銀行（First Republic Bank）宣告破產後，美國又傳出銀行倒閉！位於堪薩斯州的心臟地帶三州銀行（Heartland Tri-State Bank）因資不抵債被監管當局勒令關閉，成為美國2023年以來第5間倒閉的銀行。心臟地帶三州銀行在美東時間7月28日遭勒令關閉後，由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，並安排了另一間堪薩斯州銀行收購。

三州銀行是今年倒閉規模最小的銀行

綜合外媒報道，FDIC公告稱，FDIC安排了夢想第一銀行（Dream First Bank, National Association）收購並接管所有心臟地帶三州銀行的所有資產。據監管機構表示，心臟地帶三州銀行的4家分行已於7月31日重新開放，成為夢想第一銀行的分行並正常營運。根據堪薩斯州銀行業專員赫爾登（David Herndon）表示，該銀行的倒閉事件與2023年稍早其他地區性銀行的倒閉並沒有關係，並稱該銀行倒閉是「單一事件」，而且是「由於一次孤立事件導致資不抵債」。心臟地帶三州銀行也是2023年倒閉的規模最小的銀行，據FDIC統計，該銀行倒閉時，旗下資產有1.39億美元（約10.84億港元），存款總額約1.3億美元（約10.14億港元）。稍早倒閉的其他間銀行，各自旗下資產都超過1000億美元（約7798億港元），包括矽谷銀行（Silicon Valley Bank）、標誌銀行（Signature Bank）等。

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