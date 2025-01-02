美國夏蕙姨｜「貓樣」富婆逝世享年84歲 社交名媛被指整容失敗

瑞士出生的美國紐約社交名媛喬絲琳(Jocelyn Wildenstein)因容貌似貓，有「貓女」(catwoman)之稱，也有人稱她為威爾頓斯坦新娘(Bride of Wildenstein)，多年前已成為新聞人物；有指她整容整上癮成病態，並因整容失敗變成貓樣。被香港網民稱為「美國夏蕙姨」的喬絲琳傳來死訊，其男友Lloyd Klein說她因肺栓塞於法國巴黎離世，享年84歲。

整容上癮｜稱貓眼是家族特徵

喬絲琳年幼時在瑞士生活，其出生日期成謎，有外媒公布其死訊時指她享年79歲。她稱兒時已響往非洲旅遊，1977年於一趟非洲之旅認識億萬富翁、藝術品商人Alec Wildenstein，兩人翌年結婚。有報道指，喬絲琳在婚後一年已開始整容，但她一直否認，並指尖長的「貓眼」是家族特徵。據悉，她最初只是在眼皮稍微動手術，但之後卻走火入魔，眼角扯向太陽穴，複製她喜愛的貓樣子。她亦拉緊皮膚，令顴骨過高，務求年紀漸長仍零縐紋。