美國夏蕙姨｜「貓樣」富婆逝世享年84歲 社交名媛被指整容失敗

瑞士出生的美國紐約社交名媛喬絲琳(Jocelyn Wildenstein)因容貌似貓，有「貓女」(catwoman)之稱，也有人稱她為威爾頓斯坦新娘(Bride of Wildenstein)，多年前已成為新聞人物；有指她整容整上癮成病態，並因整容失敗變成貓樣。被香港網民稱為「美國夏蕙姨」的喬絲琳傳來死訊，其男友Lloyd Klein說她因肺栓塞於法國巴黎離世，享年84歲。
整容上癮｜稱貓眼是家族特徵
喬絲琳年幼時在瑞士生活，其出生日期成謎，有外媒公布其死訊時指她享年79歲。她稱兒時已響往非洲旅遊，1977年於一趟非洲之旅認識億萬富翁、藝術品商人Alec Wildenstein，兩人翌年結婚。有報道指，喬絲琳在婚後一年已開始整容，但她一直否認，並指尖長的「貓眼」是家族特徵。據悉，她最初只是在眼皮稍微動手術，但之後卻走火入魔，眼角扯向太陽穴，複製她喜愛的貓樣子。她亦拉緊皮膚，令顴骨過高，務求年紀漸長仍零縐紋。
整容上癮｜離婚獲25億美元「分手費」最終破產
喬絲琳的婚姻於1998年觸礁，聲稱丈夫Alec遭她捉姦在床，Alec也曾舉槍指她。在連串官司後，法院下令Alec給予喬絲琳25億美元(約195億港元)「分手費」，以及往後13年每年支付1億美元(約7.8億港元)。Alec於2008年逝世。喬絲琳之後公開的戀情，是與較她年輕近30歲的法國設計師Lloyd Klein拍拖。不過，兩人常暴力相待，喬絲琳分別於2016年和2017年兩度被捕。Klein指，兩人的爭拗多源自她的「財困」。
即使在離婚時獲巨額補償，但喬絲琳於2018年申請破產，並於2023年受訪時稱她仍然身無分文。報道指，喬絲琳一生充滿謎團，從她的真實年齡、貓樣起源，以至財富去了哪裡。她曾稱會在2023年播放的HBO節目中披露，但有關拍攝一直未有成事。她並不介意大眾對其誤解，「我無嘢好澄清，我一點也不在意」。