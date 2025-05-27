美國大學生52年前失蹤　靈媒曾預言在山區竟真的尋回骨骸

美國猶他州一名大學生於52年前失踪，這樁懸案近日有重大突破，警方確認，一具近日發現的遺骸，確認就是這名失踪大學生，但離奇的是，35年前一名靈媒就曾準確預言他的下落，後與警方發現地點高度雷同，令人詫異。

直到2024年秋季，一名獵人在猶他大學上方的黑山（Black Mountain）山區，發現部分頭骨碎片，並通報警方。經過DNA比對，本月確認，這些遺骸與布里克家屬有99.9%的基因匹配。

美國《紐約郵報》報道，這名失蹤的大四學生，是23歲的布里克（Douglas Brick），1973年10月12日，他從猶他大學宿舍神秘失踪，警方與搜救人員當時展開大規模搜索，但始終未能發現他的蹤跡，成為懸案。

然而，令人驚訝的是，早在1990年，布里克的母親曾在日記中，曾記錄一次神秘的相遇。當時她在鹽湖城一家百貨公司購物，與一名自稱靈媒的店員攀談，對方竟說，「他真的希望妳能找到他。」

這名靈媒更詳細描述，「他去了學校上方的山區，本來想結束生命，但最後因為黑暗而感到害怕，結果在視線不佳的情況下跌落。」而這段描述，與警方後來發現遺骸的地點，幾乎雷同。

負責辦案的警探戴爾（John Dial）表示，靈媒說法讓他印象深刻，「這很難解釋，但我感覺與布里克有某種連結，一直有股力量推動我繼續下去。我會一直記得他。」