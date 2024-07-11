美國大選2024｜佐治古尼於《紐時》撰文呼籲拜登退選

美國總統拜登連日面對退選壓力，一直支持民主黨，並曾為拜登主持籌款活動的荷李活影星佐治古尼(George Clooney)，在《紐約時報》(The New York Times)撰文，公開呼籲81歲的拜登退選，指拜登從政生涯贏過多場選戰，但他已今非昔比。
佐治古尼在文中表示，他3個星期前在籌款活動見到的拜登，經已不是2010年或2020年的拜登，「他(拜登)就是眾人在辯論中目睹的同一個人。」佐治古尼直指，如果由拜登出選將會落敗，民主黨不會贏得眾議院，亦將失去參議院。佐治古尼說，曾與多名民主黨國會議員及州長私下傾談，大家都有同樣看法。
佐治古尼：2024年需要拜登再次出手相救
佐治古尼呼籲民主黨內的主要人物，要求拜登放棄競選活動，並在8月的民主黨大會上選出一位新候選人。佐治古尼提供了幾個潛在候選人的名字，包括副總統賀錦麗和加州州長紐森等，並勸拜登退選：「拜登是英雄，2020他救了民主黨，2024年我們需要他再次出手相救」。
上月15日，佐治古尼與知名女演員茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)為拜登籌款晩會擔任主持，當晚籌得逾 3,000 萬美元，拜登競選團隊稱這是歷史上最大的民主黨籌款活動。