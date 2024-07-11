美國大選2024｜佐治古尼於《紐時》撰文呼籲拜登退選

美國總統拜登連日面對退選壓力，一直支持民主黨，並曾為拜登主持籌款活動的荷李活影星佐治古尼(George Clooney)，在《紐約時報》(The New York Times)撰文，公開呼籲81歲的拜登退選，指拜登從政生涯贏過多場選戰，但他已今非昔比。

佐治古尼在文中表示，他3個星期前在籌款活動見到的拜登，經已不是2010年或2020年的拜登，「他(拜登)就是眾人在辯論中目睹的同一個人。」佐治古尼直指，如果由拜登出選將會落敗，民主黨不會贏得眾議院，亦將失去參議院。佐治古尼說，曾與多名民主黨國會議員及州長私下傾談，大家都有同樣看法。