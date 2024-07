美國大選2024｜特朗普副手「80後」萬斯　《絕望者之歌》作者由反對者變鐵粉

2016 年出版《絕望者之歌》獲廣大迴響

萬斯在耶魯大學就讀期間,認識他的印度裔妻子Usha Chilukuri,二人於2014年結婚,育有3名子女。萬斯在2016年出版暢銷書《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis),該書作為他的回憶錄,描述他成長的美國東部的一個文化區,以及生活在「鏽鐵地帶」(Rust Belt)的白人勞動階層,所面臨的社會問題等等,以感人、溫馨的故事闡述美國工人階級面臨的文化危機,受到廣大迴響,還被改編成電影。