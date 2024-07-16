美國大選2024｜特朗普副手「80後」萬斯　《絕望者之歌》作者由反對者變鐵粉

槍擊案中避過一劫的前總統特朗普獲正式提名為共和黨的總統候選人，大會同時通過39歲俄亥俄州參議員萬斯(JD Vance)為副總統候選人。令萬斯成為美國史上首位「80後」副總統候選人。萬斯是暢銷書《絕望者之歌》的作者，曾經為特朗普的批評者，其後成為其堅定支持者，幾年間由政壇初哥躍升為副總統候選人，到底為何會獲得特朗普支持？ 美國傳媒報道，萬斯於1984年8月出生於俄亥俄州米德爾敦，原名James Donald Bowman，生父其後離開，母親毒品和酒精成癮，6歲時被繼父收養，改姓為萬斯，成長經歷坎坷。高中畢業後，加入了美國海軍陸戰隊，曾赴伊拉克服役，退伍後俄亥俄州立大學就讀，畢業後又到耶魯大學深造，2013年獲得了法律博士學位。

2016 年出版《絕望者之歌》獲廣大迴響 萬斯在耶魯大學就讀期間，認識他的印度裔妻子Usha Chilukuri，二人於2014年結婚，育有3名子女。萬斯在2016年出版暢銷書《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)，該書作為他的回憶錄，描述他成長的美國東部的一個文化區，以及生活在「鏽鐵地帶」(Rust Belt)的白人勞動階層，所面臨的社會問題等等，以感人、溫馨的故事闡述美國工人階級面臨的文化危機，受到廣大迴響，還被改編成電影。

暢銷書成萬斯與小特朗普認識契機 該書出版時適逢特朗普首次競選美國總統，當時有分析認為，該書內容有助於解釋金這位獨立的紐約商人，為何在美國中部如此具有吸引力，特別是在幫助特朗普贏得工人和農民選票。特朗普的兒子小特朗普(Donald Trump Jr.)很喜歡這本書，2人在萬斯剛開始從政時認識，一拍即合。

從反對到認同特朗普政策理念 不過，2016年的萬斯並不是支持特朗普競選美國總統，尤其萬斯的妻子是印度裔美國人，萬斯曾批評特朗普的種族主義言論，指他是傻瓜，擔心他可能會是「美國的希特拉」 。轉捩點於2021年，萬斯在會見特朗普後開始認同其在首個總統任期時的成就與政策理念，特別是「美國優先」、振興美國製造業等主張，這些與他自身成長經歷，以及對「鐵鏽地帶」(Rust Belt)地區的關切有共鳴，遂成為特朗普的堅定支持者，淡化過去對特朗普的嚴厲批評，成為「讓美國再次偉大」運動的領軍人物。