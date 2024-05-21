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國際
2024-05-21 18:14:03

美國大選2024｜特朗普演講「僵住」30秒 候選人高齡再引關注(有片)

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美國大選2024｜特朗普日前在德州拉票時，演講期間突停頓超過30秒。(互聯網)

再逐鹿白宮寶座的美國前總統特朗普日前在德州拉票，他一段演講短片在網上瘋傳。皆因他出現「麥康奈爾式僵硬」，僵住不動超過30秒。對手、現任總統拜登的陣營乘勢追擊，質疑特朗普的健康狀況。81歲的拜登和77歲的特朗普同樣高齡，雙方陣營一直互相攻擊對手的精神狀態是否適合當總統。

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美國大選2024｜批評拜登陣營散播謠言

特朗普在自家社交平台Truth Social直斥拜登陣營「老作」並散播謠言。根據片段，特朗普的確在發言時停頓30秒以上。他說了一句話後，背景音樂繼而響起，然後他停頓不說話，期間有眨眼和做出一些臉部表情，不知是否忘記演講內容。有人指他的健康明顯不適合當總統，精神狀況急速退化。另有網民替特朗普平反，指那是他在台上一貫演說作風，在音樂響起時突然停頓，營造戲劇性效果。也有人說，可能是讀稿字幕機失靈，特朗普等待其恢復運作。

81歲的共和黨參議院少數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)之前最少兩次在公眾場合發言時突然停頓，有別於特朗普，他僵住時只張眼望向前方，像失去靈魂搬。其健康情況備受關注下，他宣布今年11月卸下參議院共和黨領袖職務，但會完成到2027年才結束的參議員任期。

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