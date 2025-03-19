美國太空人回到地球了！滯留286天兩人曾傳體重暴降(有片)

滯留國際太空站286天的的美國男太空人威爾莫爾(Butch Wilmore)和女太空人威廉斯(Suni Williams)終於安全返回地球。特朗普親信、富商馬斯克旗下SpaceX「飛龍號」太空船周二安全降落佛州對開海面，再由工作人員打撈放上接應船上。從無重的太空回到地球，因氣壓問題太空船內的威爾莫爾與威廉斯及另兩名美俄太空人須由擔架床送離。威爾莫爾和威廉斯雖然看來虛弱，但向在場人士揮手和豎起拇指。接受初步檢查後，4人會入住美國太空總署(NASA)中心接受醫學監察數天，如沒有問題便可返家。威爾莫爾和威廉斯「被困」太空期間曾傳出體重暴降惹起外界關注和擔憂，惟兩人之後否認。

美國太空人回地球｜去年6月升空 由逗留8天變成逾9個月

威爾莫爾和威廉斯是資深的太空人，亦是退役的美國海軍測試飛行員。兩人去年6月5日搭乘波音「星際」(Starliner)飛機太空船到國際太空站，作為該太空船首次載人到太空的測試，因機件問題回程一再推遲。最後為顧及兩人安全，星際在沒有載人下返回地球，而威爾莫爾和威廉斯原定逗留在國際太空站8天變成286天、逾9個月。

在去年11月有醫生向傳媒說，威廉斯於9月拍攝的照片看來瘦了。之後有美媒引述匿名NASA人員稱，她瘦到皮包骨，NASA盡力令她急降的體重穩定下來，並希望能夠復原增磅。但威廉斯其後在直播中粉碎有關謠言，並稱還增加了肌肉。翌日又傳出威爾莫爾也現體重下降，但情況不像拍檔威廉斯那般嚴重。在12月中，太空總署宣布兩人要留在太空至2025年3月，SpaceX飛龍號屆時將載4人升空接替原本駐在國際太空站的太空人。