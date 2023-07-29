美國婦患罕病日產5.6公升母乳　4年慷慨捐1600公升創健力士世界紀錄

哺乳媽媽常擔心母乳不夠，影響嬰兒進食，但美國有一位三子之母伊莉莎白因罹患罕見疾病，9年來每天分泌超過5.6公升母乳，讓她每天過着攜帶吸乳器生活，造成不便。她將多餘的母乳捐贈給有需要的人，至今捐出1600公升母乳，造福許多家庭，登上健力士世界紀錄。

誕下大女兒後患「泌乳過多綜合症」

英國《每日郵報》報道，現年35歲的伊莉莎白2014年生下大女兒伊莎貝拉幾個月後，被診斷出「泌乳過多綜合症」（hyperlactation syndrome），而她在懷孕14週就開始泌乳，正常時間應是在16週至22週之間。

內分泌科醫師曾建議伊莉莎白，藉由服藥減少分泌催乳激素，但副作用是新生兒可能得不到足夠母乳餵養，因此伊莉莎白選擇另一種治療，透過密切監測、醫療護理和檢測，確保她身體健康。懷孕20週時，伊莉莎白每天已能泌乳30盎司（約850毫升），她得在胸前蓋上毛巾吸收多餘奶水。雖然女性在分娩後，腦下垂體會稍微增大，之後慢慢恢復成正常大小，但伊莉莎白例外。從懷孕期間到生產後，家裏雪櫃塞滿她的母乳。

為了存放更多母乳，伊莉莎白的丈夫買了工業用大冰櫃，放在自家車庫內保存母乳，伊莉莎白也開始將這些母乳捐贈給當地婦產科、加州一家大型母乳銀行，以及其他在臉書上向她求助的哺乳媽媽們。