美國富婆將逾2100萬元遺產加豪宅全留給7隻愛貓　百人爭領養可獲補貼

記者彭巧蓁／綜合報道

美國一名富婆沙婭（Nancy Sauer）在過世後，將所有遺產留給了與她共同生活的7隻波斯貓，包括30萬美金（約235萬港元）及一棟豪宅，共計價值為280萬美金（約2194萬港元）。

必須等最後一隻貓咪過世才可賣屋

沙婭在過完84歲生日後沒多久便撒手人寰，她生前最掛念的就是陪伴她多年的7隻愛貓，於是決定把遺產全留給牠們，用這筆錢請專人來照顧，確保牠們生活無虞。

貓咪們就住在沙婭位於佛羅里達州坦帕市（Tampa）價值250萬美金（約1959萬港元）的豪宅中，因為她擔心搬家或分開會給牠們帶來痛苦。南希還在遺囑中註明必須等最後一隻貓咪過世才能夠賣掉這幢房子。