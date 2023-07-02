美國富婆將逾2100萬元遺產加豪宅全留給7隻愛貓　百人爭領養可獲補貼

記者彭巧蓁／綜合報道
美國一名富婆沙婭（Nancy Sauer）在過世後，將所有遺產留給了與她共同生活的7隻波斯貓，包括30萬美金（約235萬港元）及一棟豪宅，共計價值為280萬美金（約2194萬港元）。
必須等最後一隻貓咪過世才可賣屋
沙婭在過完84歲生日後沒多久便撒手人寰，她生前最掛念的就是陪伴她多年的7隻愛貓，於是決定把遺產全留給牠們，用這筆錢請專人來照顧，確保牠們生活無虞。
貓咪們就住在沙婭位於佛羅里達州坦帕市（Tampa）價值250萬美金（約1959萬港元）的豪宅中，因為她擔心搬家或分開會給牠們帶來痛苦。南希還在遺囑中註明必須等最後一隻貓咪過世才能夠賣掉這幢房子。
法官認為貓咪需家人陪伴
儘管每天都會有人到家中照護貓咪，但希爾斯波羅縣（Hillsborough）法官認為貓咪還是需要家人陪伴，因此委託坦帕灣人道協會為貓咪們找尋新家。
坦帕灣人道協會執行長西爾克（Sherry Silk）表示，貓咪不該被單獨留在大房子裏，他們會為這幾隻貓咪找到適合的新主人，而沙婭的遺產仍會負擔貓咪們的生活費用，領養者可以向協會請款。
西爾克透露，截至目前為止他們已收到100封認養申請。她並表示，沙婭為所有飼主做了一個好榜樣，當主人離世時，也必須為留下的動物做好打算，這樣牠們才不會無家可歸。
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