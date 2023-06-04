美國富豪淫媒愛潑斯坦疑「被自殺」案情曝光　事發時獄警忙於上網購物

記者陳怡伶／綜合報道
已故美國「淫魔富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）2019年8月10日在獄中上吊身亡，事件疑點重重。1日，《美聯社》根據《資訊自由法》從聯邦監獄局獲得相關文件，指出愛潑斯坦死前曾對監獄環境感到失望，而獄警人手短缺和疏忽導致未能發現和及時阻止愛潑斯坦輕生。
長年遊走社會頂層
身為風險基金經理人愛潑斯坦背負多項性侵未成年少女、經營未成年少女賣淫集團等罪名。他長年遊走社會頂層，在政商界人脈相當廣，包括前美國總統克林頓、特朗普，以及英國王室的安德魯王子等人，都被指與愛潑斯坦交情匪淺，愛潑斯坦死亡後，外界普遍認為存在「被輕生」、「被滅口」的可能性。
不過根據曝光文件顯示，66歲的愛潑斯坦2019年7月6日抵達紐約大都會懲教中心（Metropolitan Correctional Center）後，在最初的健康檢查中，他表示在過去5年內有10多個女性性伴侶，且患有睡眠呼吸中止、便秘、高血壓、下背痛和早期糖尿病，曾接受衣原體治療。
要求打電話給已去世母親
法官同月18日拒絕愛潑斯坦保釋，他4天後試圖上吊輕生未果，被發現躺在監獄的地板上，脖子上纏著一條床單，身上有擦傷和瘀傷，隨後接受監視和精神病觀察。愛潑斯坦曾抱怨監獄噪音和缺乏睡眠，他曾因廁所故障而更換牢房。監獄人員觀察到愛潑斯坦會一時情緒激動，一時又坐在床邊陷入沉思。
愛潑斯坦曾嘗試適應監獄環境，包括報名參加猶太教餐會，希望到戶外鍛煉，並在死前2天購買收音機和耳機。在他上吊前一天晚上，愛潑斯坦取消了與律師會面，告訴監獄員工自己要打電話給母親，但其母早已於15年前去世。8月10日愛潑斯坦上吊輕生當天，獄警並未按規定巡視，而是在距離愛潑斯坦牢房僅15英尺（約4.6公尺）的辦公桌前忙著上網購物和睡覺。
參與案件調查的檢察官批評，聯邦監獄管理局在愛潑斯坦死後關鍵時刻缺乏資訊，令人難以置信。一份監獄內部備忘錄認為，監獄人員配置水準嚴重下降，不當或缺乏培訓、跟進和監督。
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