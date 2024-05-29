美國德州41噸波音737客機遭強風吹走 扯甩空橋(有片)

美國德州周二(28日)遭猛烈雷暴侵襲，達拉斯沃斯堡國際機場一架美國航空客機停靠在停機坪時，竟被強風吹走……

《紐約郵報》報道，沃斯堡機場當時刮起時速逾128公里強風，從現場畫面可見，該架重約41噸的美國航空737-800客機在雷暴下停靠停機坪，突然被強風吹走，脫離原本連接著機艙門的空橋，滑行一段距離才停下。可見，機艙門與空橋相隔差不多是機身長度的距離。

逾700航班停飛

美國航空表示，周三這場雷暴導致沃斯堡機場取消或延誤逾700個航班，其中超過九成從機場起飛的航班停飛。所幸被吹走的飛機當時機上沒有人，維修人員事後進行全面檢查。