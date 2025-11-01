美國捷藍客機高空驟降後迫降　15人送院有傷者頭部撕裂

美國捷藍航空（JetBlue）一架從墨西哥坎昆（Cancun）飛往新澤西州紐華克（Newark）的航班，因在空中突高度驟降而緊急迫降在佛羅里達州。官方稱，事件造成至少15人受傷送醫，正在調查事故原因。
美國聯邦航空總署（FAA）證實，涉事的捷藍航空1230航班在當地時間30日下午2點許迫降在坦帕國際機場（TPA）。捷藍航空在聲明中證實，事發航班「經歷了高度驟降」的狀況。
萬幸傷勢均未危及性命
坦帕機場發言人表示，該航班降落後立即有醫療人員在地面接應。消防表示，約有15至20人被評估後送往醫院，萬幸傷勢均未危及性命。關於具體傷勢情況，未公布更多細節。
《美聯社》報道，從「LiveATC.net」取得的空中交通管制音檔顯示，機師以無線電通報稱機上有人受傷，包括「頭部可能有撕裂傷」。
一股強烈冷鋒過境
目前不清楚為甚麼飛機會突然發生高度驟降。事發時佛羅里達州剛經歷一股強烈冷鋒過境，帶來陣風和輕微雨陣。FAA表示，正在調查空中巴士A320的「飛行控制問題」，不清楚國家運輸安全委員會（NTSB）是否會參與調查。
捷藍航空透過聲明稱：「我們的團隊已將飛機停飛進行檢查，並將進行全面調查以確定原因。乘客和機組人員的安全始終是我們的首要優先事項，我們將努力支援所有受影響的人員。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章