美國捷藍客機高空驟降後迫降　15人送院有傷者頭部撕裂

美國捷藍航空（JetBlue）一架從墨西哥坎昆（Cancun）飛往新澤西州紐華克（Newark）的航班，因在空中突高度驟降而緊急迫降在佛羅里達州。官方稱，事件造成至少15人受傷送醫，正在調查事故原因。

美國聯邦航空總署（FAA）證實，涉事的捷藍航空1230航班在當地時間30日下午2點許迫降在坦帕國際機場（TPA）。捷藍航空在聲明中證實，事發航班「經歷了高度驟降」的狀況。

萬幸傷勢均未危及性命

坦帕機場發言人表示，該航班降落後立即有醫療人員在地面接應。消防表示，約有15至20人被評估後送往醫院，萬幸傷勢均未危及性命。關於具體傷勢情況，未公布更多細節。