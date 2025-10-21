美國最新研究：嬰兒期餵食花生製品預防於過敏

《美聯社》報道，一項最新研究顯示，自2015年醫學指引建議在嬰兒4個月大時開始接觸花生製品以來，已有約6萬名兒童成功避免了花生過敏的發生。這項發表在美國《小兒科》（《Pediatrics》）期刊的研究，證實了十年前一項突破性研究所帶來的實際影響，徹底改變了過去數十年來避免餵食過敏原的醫學建議。 費城兒童醫院過敏症專家暨研究員希爾（ David Hill）表示：「這是一件了不起的事情。我今天可以告訴你，相較於沒有實施這項公共衛生措施的情況，現在患有食物過敏的孩子確實減少了。」研究團隊分析了數十家兒科診所的電子健康記錄，追蹤指引發布前後幼兒食物過敏的診斷情況。

研究發現，在2015年針對高風險兒童的指引首次發布後，0至3歲兒童的花生過敏率下降了超過27%，而在2017年建議擴大適用範圍後，下降幅度更達到40%以上。儘管如此，這項措施尚未能減緩美國近年來食物過敏整體增加的趨勢，目前約有8%的兒童受到食物過敏影響，其中超過2%患有花生過敏。 十年前指引助0至3歲兒童花生過敏率下降 花生過敏是由於人體免疫系統錯誤地將花生蛋白質識別為有害物質，並釋放化學物質引發過敏症狀，包括蕁麻疹、呼吸道症狀，有時甚至會導致危及生命的過敏性休克。過去數十年來，醫生一直建議延遲餵食兒童花生和其他容易引發過敏的食物，直到3歲以後。 然而，2015年倫敦國王學院的拉克（Gideon Lack）發表了突破性的「提早學習花生過敏」試驗。拉克和同事證明，在嬰兒期引入花生製品可將未來發生食物過敏的風險降低80%以上。後續分析顯示，這種保護效果在約70%的兒童中持續到青春期。