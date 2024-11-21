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國際
2024-11-21 13:00:00

美國民主黨跨性別女議員遭共和黨議長「排擠」　不讓她用女廁

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美國民主黨跨性別女議員遭共和黨議長「排擠」　不讓她用女廁

麥布萊德是美國首位公開跨性別者身分的國會議員。（圖/美聯社）

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美國民主黨籍眾院議員麥布萊德，是首位當選國會議員的公開跨性別者，近日卻為了廁所成為焦點，共和黨籍眾院議長強生表示，反對讓跨性別女性同僚使用議會女廁，此話一出引發爭議。

共和黨籍眾院議長：單一性別設施都是為生理性別的個人所保留

現年約34歲的麥布萊德（Sarah McBride），是美國同性戀權利活動家和政治人物，她於2016年在民主黨全國代表大會上發表演講，成為首位在政黨大會公開發言的跨性別者，2020年參選德拉瓦州參議員獲勝，成為美國歷史上首位跨性別者的州參議員，2024年又參選該州聯邦眾議員獲勝，成為美國國會首位跨性別議員。

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美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，強生（Mike Johnson）近日發表聲明指，「國會大廈和眾議院辦公大樓的所有單一性別設施，例如廁所、更衣室和衣物間，都是為生理性別的個人所保留。」似乎意有所指麥布萊德只能使用國會大廈的男女通用廁所，或她辦公室裡的廁所，且她似乎被共和黨籍議員集體「排擠」。

不過，麥布萊德在社交平台X表示，「我不是來為廁所爭吵的，我來這裡是為德拉瓦州民眾而戰，並想辦法為他們降低生活開支。」她表示將尊重強生的意見與規定，「即使我並不同意他」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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