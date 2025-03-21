美國清潔工蓄意於飲水機小便　致多名診所員工染性病

美國德州在2022年時傳出噁心罪行。一名在診所辦公室服務的男性清潔工竟然在飲水機裏小便，導致多名員工感染性病。法院在18日判處他6年徒刑。

53歲的清潔工 迪亞茲 （Lucio Catarino Diaz）2022年在一間診所工作時，涉嫌在飲水機裏小便，致使員工得到性病而遭到逮捕。

根據員工投訴，她在2022年8月開始注意到 從飲水機中接出來的水有奇怪的味道和氣味，喝起來酸酸的，於是她開始自行買水，但沒多久後發現她的水瓶也開始有異味。

把生殖器塞入水瓶

由於辦公室沒有安裝閉路電視，該名女員工便上網自行購買了一個小型攝影機安裝在自己的座位上。

沒想到攝影機拍下令人震驚的畫面，夜班清潔工迪亞茲像往常一樣進入辦公室打掃，並靠近女員工的桌子，但他隨即把清潔用具放在桌上，拉下褲子拉鍊把生殖器塞入女員工的水瓶中，並確保水瓶中的水有觸碰到生殖器。



據起訴書稱，在接受警方訊問時，迪亞茲對犯罪行為供認不諱，他這麼做是因為他知道員工第二天會飲用受污染食水。他補充說：「我生病了」。