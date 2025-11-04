美國漢與15歲子老撾探險遇虎頭蜂　兩人傷口逾百被螫死

越南一所私立學校的美籍校長和他15歲的兒子在老撾度假期間遭遇大虎頭蜂（Asian giant hornets）攻擊，雙雙不幸喪生。據報導，47歲的歐文（Daniel Owen）和兒子庫珀（Cooper）在老撾湄公河龍坡邦（Luang Prabang）附近的生態探險度假村玩滑索時，遭到這些體長可達5厘米的蜂群襲擊，全身被螫超過100次。 據《泰晤士報》報導，當地衛生官員表示，這對父子是在嚮導帶領從樹上下來時遭到襲擊。大虎頭蜂尾刺長達0.6厘米，造成嚴重傷害。他們被緊急送往附近醫院後，僅數小時便不幸去世。

意外是「史無前例的」 當時收治的醫生帕諾姆賽·帕坎描述道：「他們全身都布滿了紅點。非常非常疼痛。全身有很多刺痛點，超過一百個。」這位工作超過20年的醫生表示：「我當時就覺得情況非常危險，因為我從來沒見過這麼糟糕的情況。」 事發後，出事的生態探險度假村表示，意外是「史無前例的」。一位發言人表示：「綠林公園對丹尼爾歐文和庫柏歐文的家人和朋友致以最深切的慰問。事件發生後，我們已對所有現有程序進行了審查。就我們的經驗而言，這種情況前所未有，據我們了解，在龍坡邦也是如此。這是一次無法預料的、非同尋常的自然災害。」

多年來一直在國外生活 歐文原籍美國愛達荷州，但多年來一直和妻子及兒子在國外生活。他是越南QSI國際學校（Quality Schools International in Vietnam）的校長，這所精英學校每月學費高達760美元（約5,908港元）。目前尚不清楚陪同他們的嚮導是否也在這次事件中受傷。 校方在一份聲明中表示：「我們對QSI國際學校校長丹歐文及其子庫柏因不幸事故突然離世深感悲痛。丹在QSI奉獻了18年的光陰，先後在五所不同的學校任職，他以熱情、領導才能和對教育事業堅定不移的奉獻精神，感動了無數人。他深受我們社區的愛戴，我們將深深懷念他。」