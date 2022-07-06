美國獨立日槍擊｜獲途人救起2歲童成孤兒 父母同命喪槍下

美國周一發生的獨立日槍擊案，7名死者中包括一對夫婦，當天他們與2歲兒子看巡遊，他們的兒子就是昨日報道指遭廚師救起的染血男童，最後祖父母到醫院接回他。救起他的陌生人說，男童的父親以身軀保護兒子，腿部中槍，途人將他從父親身下救出，為其父急救止血，並一直照顧他和送他到醫院，男童期間一直問「爸爸媽媽快回來嗎？」男童頓失雙親聞者傷心，有人為他於網上眾籌，獲逾2萬人捐款近200萬美元(約1,560萬港元)，不少人是匿名捐贈。

「爸爸媽媽快回來嗎？」

死者名單中包括37歲Kevin McCarthy和其35歲妻子Irina，豈料發現他們的兒子Aiden就是與父母走失的小孩。救起Aiden的是Lauren Silva和她男友，兩人與兒子當時由停車場步向餐廳食早餐，突然聽到嘭、嘭、嘭聲響，像有人敲打玻璃門，之後3人走向受傷的群眾，突然男友將一名男童塞到她手上，「他在父親身下，他的父親腳部中槍。眾人嘗試止血，我則抱著男童到停車場」。到了停車場後，Silva清洗Aiden身上的擦傷和血跡，他只穿著一隻鞋，短襪染有鮮血，Silva說：「他不斷問爸爸媽媽快回來嗎？」

20分鐘後Silva將Aiden託付給一個在停車場躲避的家庭照顧，並回到現場查看他父親情況。那個家庭之後將Aiden送到醫院和交給警方，最後他與祖父母團聚。兩子之母的Silva事後受訪說，還記得Aiden當時的表情、他的觸摸和聲音，「我好想抱緊他，說他的父親將回來」。發起眾籌的人說，「Aiden的境況難以想像，他在失去父母下成長。」雖然獲祖父母的照顧，但他心理復原之路漫長。