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國際
2023-10-01 10:15:01

美國男子一小時做1010次引體上升 刷新健力士世界紀錄

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根據金氏世界紀錄官網消息，弗蘭克今年45歲，以平均每分鐘17下的速度，在一小時內做完了1010次引體向上，在過去11年裡，很多挑戰者想刷新斯蒂芬的紀錄，但都以失敗告終。

美國45歲男子法蘭克薩戈納，在一個小時內做了1,010次引體上升，打破了英國人史提芬海蘭德在2011年創下的993次世界紀錄。

根據健力士世界紀錄，法蘭克今年45歲，以平均每分鐘17次的速度，在一小時內做完了1,010次引體上升，在過去11年裡，不少挑戰者都想刷新史提芬的紀錄，但統統失敗告終。挑戰這項紀錄的規則，是必須用反手握桿，並全程保持正確姿勢，將身體抬起直到下巴越過橫槓，然後把身體放下，直到雙臂伸直。

挑戰前一天背部受傷

法蘭克表示，這項挑戰是對身體和心理的終極考驗，他在挑戰的前一天，突然拉傷了背部肌肉，導致他的呼吸受到影響，從挑戰開始後沒多久，就感受到疼痛。他又憶述，在挑戰進行的前44分鐘，都感覺上氣不接下氣，隨著時間慢慢過去，才發現自己好像真的有機會成功打破紀錄，然而因為背部傷患，令他抬起下巴的速度變慢，當挑戰結束後，他痛苦得馬上嘔吐。

引體上升紀錄保持者

這並非法蘭克首次進行引體上升挑戰，7年前，他就曾創下3項世界紀錄，包括8小時內最多次引體上升（3,751次）、12小時內最多次引體上升（4,649次）、24小時內最多次引體上升。（5,094次），雖然24小時的紀錄，被來自英國的挑戰者格拉咸摩根（Graham Morgan）以7,479次打破，不過法蘭克依然是8小時和12小時的世界紀錄保持者。

為了刷新世界紀錄，法蘭克在家中後院操練，足足準備了11年，他決定將這項紀錄，獻給好友邁克魯姆夫（Mike Roumph），邁克是法蘭克最好的訓練夥伴，可惜他在3年前逝世，來不及見證這光榮時刻。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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