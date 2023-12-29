美國男駕車出意外掉下橋底　全身骨折受困6天後奇蹟生還

一名農夫車司機在美國印第安納州一座偏僻的高速公路橋上發生車禍，掉到了橋底，司機被困在車內長達6天沒人發現，最後在救援人員的幫助下奇蹟生還。

靠着雨水維持生命

根據美國媒體當地時間27日報道，27歲的利姆（Matthew Reum）在本月20日駕駛一輛農夫車，從印第安納州北部波特縣（Porter County）前往芝加哥，當時他行經鹽溪（Salt Creek）時，車子卻突然失控翻倒，並掉入橋下。利姆受了重傷，被困在被壓壞的車內無法動彈。

利姆回憶表示：「意外發生後，我向車窗外大喊救命，但沒有人回應。在一片寂靜中，我只能聽到水聲，我感到自己越來越虛弱。」他就這樣困在車子裏，幸好那幾天該地區一直下雨，利姆靠着流進車子的雨水勉強維持生命。