美國研究：懷孕期間染新冠　增子女患自閉症風險

根據美國一項最新研究顯示，母親在懷孕期間感染新冠病毒，可能會增加孩子被診斷出自閉症和其他神經發展障礙的風險。研究發現，孕期感染新冠的母親所生的孩子，被診斷出神經發展障礙的機率比未感染者高出1.3倍，其中自閉症診斷率更是從1.1%上升至2.7%。 《CNN》報道，美國麻省總醫院的研究團隊分析了2020年3月至2021年5月期間，在麻省總醫院布萊根醫療系統中發生的超過1萬8千宗分娩記錄，評估了母親經實驗室確診的新冠檢測結果，以及其子女3歲前的神經發展診斷情況。研究結果顯示，孕期感染新冠的母親所生的孩子被診斷出神經發展障礙的比例超過16%，而未感染者則不到10%。

男胎大腦對母體免疫反應更敏感 研究發現風險差異在男孩中更為明顯，且母親在懷孕第三孕期感染新冠時風險最高。根據研究作者的說法，先前研究表明男性胎兒大腦對母體免疫反應更為敏感，而第三孕期是「大腦發展的關鍵窗口期」。最常見的診斷包括語言和運動功能發展障礙，以及自閉症。該研究於10月30日發表在美國《婦產科學》（Obstetrics and Gynecology）期刊上。 研究主要作者、麻省總醫院母胎醫學專家舒克（Lydia Shook）博士表示：「父母了解懷孕期間感染新冠，可能導致兒童神經發展不良的風險至關重要。通過了解這些風險，父母可以適當地為孩子爭取適當的評估和支持。」

根據美國疾病控制與預防中心今年4月發布的報告，2022年美國每31名8歲兒童中就有1名被診斷出自閉症，這一比例從2020年的每36名兒童中有1名上升，延續了長期趨勢，專家們主要將其歸因於對這種疾病的理解和篩查的改善。今年早些時候，美國衛生與公共服務部啟動了一項「大規模測試和研究工作」，以確定「甚麼導致了自閉症流行」。