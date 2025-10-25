美國示威男尾隨國民警衛隊　播《星球大戰》名曲被拘留

美國華盛頓一名男子23日向哥倫比亞特區地方法院提起訴訟，指控其在抗議美國總統特朗普向當地部屬國民警衛隊時，因播放電影《星球大戰》中的「帝國進行曲」而被拘留。

獲得數百萬觀看

據《AXIOS》報道，美國公民自由聯盟（ACLU）代表原告奧哈拉（Sam O’Hara）對四名華府警察局（MPD）警官和一名俄亥俄州國民警衛隊成員提起訴訟。奧哈拉尋求損害賠償，指控對方侵犯了他的《憲法第一和第四修正案》權利、錯誤逮捕以及毆打他。

此前，特朗普派遣國民警衛隊作為打擊犯罪行動的一部分後，奧哈拉在街頭上一邊拍攝國民警衛隊，一邊撥放電影《星球大戰》中歌曲以表達抗議。據訴訟文件顯示，大多數國民警衛隊成員對此不予理會。相關影片在TikTok上獲得數百萬觀看。