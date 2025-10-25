美國示威男尾隨國民警衛隊　播《星球大戰》名曲被拘留

美國華盛頓一名男子23日向哥倫比亞特區地方法院提起訴訟，指控其在抗議美國總統特朗普向當地部屬國民警衛隊時，因播放電影《星球大戰》中的「帝國進行曲」而被拘留。
獲得數百萬觀看
據《AXIOS》報道，美國公民自由聯盟（ACLU）代表原告奧哈拉（Sam O’Hara）對四名華府警察局（MPD）警官和一名俄亥俄州國民警衛隊成員提起訴訟。奧哈拉尋求損害賠償，指控對方侵犯了他的《憲法第一和第四修正案》權利、錯誤逮捕以及毆打他。
此前，特朗普派遣國民警衛隊作為打擊犯罪行動的一部分後，奧哈拉在街頭上一邊拍攝國民警衛隊，一邊撥放電影《星球大戰》中歌曲以表達抗議。據訴訟文件顯示，大多數國民警衛隊成員對此不予理會。相關影片在TikTok上獲得數百萬觀看。
可聽見但不過於刺耳
而俄亥俄州國民警衛隊則對這種諷刺手法並不覺得有趣，並威脅要打電話給華府特區警察來「處理」這名抗議者，如果他繼續這樣做的話。訴訟稱，奧哈拉當時使用手機，有時配上一個小型揚聲器，播放着「帝國進行曲」，並將音量保持在可聽見但不過於刺耳的程度。
奧哈拉的律師表示，華府警察趕到現場後，將奧哈拉戴上手銬並拘留了15至20分鐘。華府警察則表示，國民警衛隊成員叫住了警察，而奧哈拉被送走，並沒有發生進一步事件。
