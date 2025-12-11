美國突扣押委內瑞拉外海油輪 指控違反制裁 委國譴責：屬國際強盜行為

美國近期在加勒比海及太平洋東部連番攻擊疑運毒船之餘，周三在委內瑞拉近岸水域再扣押一艘指其違反制裁的大型油輪，被視為對委內瑞拉總統馬杜羅加強施壓，恐讓兩國緊張關係升溫。美國總統特朗普指，不排除扣押船上所有原油，並警告「還有事情會發生」，委內瑞拉譴責是無恥的強盜行為。 美國司法部長邦迪在社交媒體發布行動片段，美方人員坐直升機飛近在委內瑞拉海岸附近的運油輪，再游繩到甲板。據報約20名海岸衛隊及海軍陸戰隊員，聯同多名特種部隊參與行動，他們持槍進入駕駛室等奪取控制權。

邦迪指，該油輪從委內瑞拉和伊朗運油出境，多年來因支持外國恐怖組織的非法運油網絡，而受到華府制裁，這次美方在國際水域執行扣押令，無人傷亡。特朗普亦在白宮宣布，剛在委內瑞拉海岸扣押一艘「非常大型的」運油輪，「是迄今扣押過的最大運油輪」，又說「還有其他事情正在發生，你們稍後會看到」。他指，美國有充分理由扣押該船隻，不排除扣起船上所有原油。報道指，油輪疑為「船長號」，上周駛離委內瑞拉，載有約200萬桶重油，一半屬於古巴，約110萬桶準備運往亞洲。



分析指，美國最近數月在加勒比海大規模部署艦隊，並先後攻擊20多艘船至少造成87人死亡，行動主要針對委內瑞拉販毒船，今次扣押運油船明顯是加大施壓。馬杜羅在首都卡拉卡斯出席政治集會時並沒提及事件，只強調已準備必要時報復，又「強烈要求美國立即停止對委內瑞拉和拉丁美洲殘暴的非法干預」。內政部長卡偉略譴責是「國際強盜行為，公然盜竊」，企圖掠奪委內瑞拉的國家資源。 美國扣押油輪，正值委內瑞拉反對派領袖馬查多在挪威奧斯陸獲頒諾貝爾和平獎之際。據報馬查多在美國政府人員協助下乘船秘密離開委國，但因惡劣天氣延誤行程，趕不及出席頒獎禮，由女兒代領獎，她其後現身奧斯陸，是近一年來首度公開露面。

