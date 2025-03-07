美國網紅遇機師遞「餐巾情書」表白　網民：他可能是人夫

美國一名百萬網紅在機場偶遇一名機師用「餐巾紙寫情話」方式表白，但後者並未留下聯絡方式。她在TikTok曬出這一有趣經歷後引發網友熱議，許多人猜測這名機師是已婚人士。

據《紐約郵報》（New York Post）6日報道，現年 23歲的史蒂芙（Steph Bohrer）擁有精緻面容和姣好身材，因分享 旅行和生活方式內容而走紅， 在TikTok上有100萬粉絲。

TikTok上有100萬粉絲

近日，史蒂芙在TikTok曬出一段影片，自稱在機場時遇到有機師經過她時，在她的水杯旁留下一張棕色 餐巾紙 ，隨後就離開了。她發現 餐巾紙上寫着： 「我走過全世界，而你是其中最美的女人。」但沒有留下名字和聯絡方式。