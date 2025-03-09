美國聯邦政府大裁員 專家憂：失業大軍一口氣湧進勞動市場恐難搵工

美國總統特朗普上任後指示「重臣」馬斯克整頓聯邦政府並縮減聯邦開支，由馬斯克領導的政府效率部(DOGE)對聯邦政府發動前所未有的裁員行動，這代表大批聯邦僱員和外判員工將要重投勞動市場，但專家警告，現階段職位空缺不是很多。 聯邦政府是美國最大僱主 上周五(7日)公布的官方數據顯示，2月期間，也就是特朗普重返白宮的第一個完整月份，美國聯邦政府減少了1萬個職位。聯邦政府是美國就業市場的最大僱主，約有240萬員工，這當中不包括現役軍人和美國郵政管理局人員。

2月份數據公布後，特朗普在白宮橢圓形辦公室對傳媒表示：「我們正試圖縮小政府的人力規模，以發展民營部門。」 「整個行業已被徹底打亂」 有分析指，特朗普政府對聯邦部門及機構大裁員，整體效果還有待觀察，但警告說，太多人一口氣湧進求職市場，恐導致職位難求，也可能出現勞工技能與職位空缺不匹配的情況。對某些人而言，如國際開發署(USAID)的僱員，他們身處的整個行業已被徹底打亂。



外判工放無薪假 靠積蓄過活 USAID一名38歲外判人員說：「我很難過，還在思考下一步該怎麼做才有薪水進帳……要找到其他工作會很困難，因為基本上整個行業在不到1個月的時間就完全消失了。」2月中以來，她一直在放無薪假，靠積蓄過活。

美國失業率不算高，目前為4.1%，但來自聯邦政府的求職者能多輕易找到新工作，取決於他們本身技能是否能夠轉職到民營部門。上述外判人員說，她申請過其他工作，但石沉大海，如果最終被裁，在華盛頓的生活恐無以為繼。

