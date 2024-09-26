美國與盟友提出21日停火　以色列右翼政客不滿

美國據報與多個盟友，提出以色列在與黎巴嫩的邊境停火21日，防止變成地區的戰爭，同時也避免影響以色列與哈馬斯之間的人質談判。不過美國媒體指以色列的右翼政客對有關建議不滿，而以色列官員表示總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在紐約的聯合國會議上會集中討論停火問題。
由美國、澳洲、加拿大、歐盟、法國、德國、意大利、日本、沙特阿拉伯、阿聯酋、英國及卡塔爾共12個國家及組織簽署的聯合聲明，促以色列及真主黨在黎巴嫩的邊境停火21日，以換取外交空間進行談判。美國的高級官員指，有關的停火建議將會是避免以色列與真主黨之間的衝突擴大。不過以色列及真主黨都有同意有關建議，美國方面就指雙方都對計劃有了解。聲明指戰爭行為是「無法容忍」，又指造成地區風險上升，對以色列或黎巴嫩人民都沒有好處。
美國有線新聞網絡（CNN）就報道，指以色列官員表示內塔尼亞胡前往紐約出席聯合國會議的主要動機。不過以色列國內的右翼政客並不滿意美國的停火建議及內塔尼亞胡未作回應。以色列外長卡茨（Israel Katz）就在社交媒體表示：「在北方不會停火。」並指以色列會繼續打擊恐怖組織真主黨，直到取得勝利以及以色列居民可以安全回家。
לא תהיה הפסקת אש בצפון. נמשיך להילחם נגד ארגון הטרור חיזבאללה בכל העוצמה עד לניצחון והשבת תושבי הצפון בביטחון לבתיהם.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 26, 2024