美國與盟友提出21日停火　以色列右翼政客不滿

美國據報與多個盟友，提出以色列在與黎巴嫩的邊境停火21日，防止變成地區的戰爭，同時也避免影響以色列與哈馬斯之間的人質談判。不過美國媒體指以色列的右翼政客對有關建議不滿，而以色列官員表示總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在紐約的聯合國會議上會集中討論停火問題。

由美國、澳洲、加拿大、歐盟、法國、德國、意大利、日本、沙特阿拉伯、阿聯酋、英國及卡塔爾共12個國家及組織簽署的聯合聲明，促以色列及真主黨在黎巴嫩的邊境停火21日，以換取外交空間進行談判。美國的高級官員指，有關的停火建議將會是避免以色列與真主黨之間的衝突擴大。不過以色列及真主黨都有同意有關建議，美國方面就指雙方都對計劃有了解。聲明指戰爭行為是「無法容忍」，又指造成地區風險上升，對以色列或黎巴嫩人民都沒有好處。