美國警先後截查20名女司機　盜取手機內裸照及性愛影片

美國前警官阿爾卡拉攔查了至少20名女性司機，並私自翻閱她們的手機。

美國密蘇里州聖路易郊區的前警官阿爾卡拉（Julian Alcala）2日承認，在去年數個月內，他利用職權截查了至少20名女性司機，並以檢查車輛文件為藉口，私自翻閱她們的手機，並竊取其中的裸照或性愛影片。

《美聯社》4日報道，涉嫌嚴重濫用公權力阿爾卡拉，已與聯邦檢察官達成認罪協議，坦承犯下20項故意侵犯公民權利的罪名，為此一連串的非法搜查和扣押行為承擔法律責任。

發現影片被傳送到未知號碼

根據認罪協議的詳細內容，阿爾卡拉的犯案模式具有高度的欺騙性與系統性。他於2024年2月攔下一名女性司機後，聲稱需要確認她的保險資訊，便將她的手機帶回自己的警車內。