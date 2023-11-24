美國迪士尼｜媽媽搭魔雪奇緣遊船突袒胸餵女　網民批當下哺乳很危險

美國佛州的迪士尼樂園日前發生一起「哺乳安全問題」，有位媽媽搭乘「魔雪奇緣遊船」（Frozen Ever After ride ）時，因為女兒餓了，她當場袒胸哺乳，引來不少人質疑這樣很危險。

據美國《商業內幕》（Business Insider）的報道，涉事媽媽名叫巴妮亞克（Meredith Barnyak），當時一家四口一起去迪士尼樂園，而據她本人表示，懷中1歲女兒波比（Poppy）當下又煩躁又餓，她就「做了媽媽們都會做的事」，「雖然當時搭着遊樂設施，但她們都很享受這段旅程，「女兒被餵得很開心」。