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國際
2024-12-28 12:04:10

美國黑人囚犯被獄警圍毆致死　紐約州將徹查事件

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畫面顯示，一名獄警腳踢囚犯。（圖/美聯社）

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美國紐約州驚傳獄警痛毆囚犯致死事件，根據當地檢方曝光的一段影片顯示，一群獄警圍着一名黑人囚犯，拳打腳踢，而這名囚犯戴着手銬腳鐐，無法反抗，最終傷重不治身亡，影片曝光震驚美國社會。

被判處12年有期徒刑

美國《有線電視新聞網》（CNN）27日報道，這段影片由紐約州檢察長辦公室曝光，是一名獄警隨身錄影設備的影片，至於被毆致死的囚犯是43歲的布魯克斯（Robert Brooks），他因2017年一級傷害罪被判處12年有期徒刑，於本月9日被轉移至馬西懲教所（Marcy Correctional Facility）。

影片顯示，布魯克斯雙手被反銬，在體檢室檢查床上，遭到多名獄警拳打腳踢，臉部血跡斑斑。期間一名獄警狠踹他的肚子，另一名獄警則抓住他的衣領，把他拉起來，再度放回檢查床上，畫面暴力不忍卒睹。

「令人震驚和不安」

布魯克斯於隔天上午，傷勢過重死亡。獄警隨身攜帶的攝影機拍下布魯克斯奄奄一息的狀態，記錄整個過程，但影片沒有聲音。

這件曝光後，紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）感到憤慨，表示「令人震驚和不安」，承諾展開全面調查。州長霍楚（Kathy Hochul）也憤怒和震驚，已將涉案13名獄警與1名護士開除。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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