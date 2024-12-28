美國黑人囚犯被獄警圍毆致死　紐約州將徹查事件

美國紐約州驚傳獄警痛毆囚犯致死事件，根據當地檢方曝光的一段影片顯示，一群獄警圍着一名黑人囚犯，拳打腳踢，而這名囚犯戴着手銬腳鐐，無法反抗，最終傷重不治身亡，影片曝光震驚美國社會。

被判處12年有期徒刑

美國《有線電視新聞網》（CNN）27日報道，這段影片由紐約州檢察長辦公室曝光，是一名獄警隨身錄影設備的影片，至於被毆致死的囚犯是43歲的布魯克斯（Robert Brooks），他因2017年一級傷害罪被判處12年有期徒刑，於本月9日被轉移至馬西懲教所（Marcy Correctional Facility）。

影片顯示，布魯克斯雙手被反銬，在體檢室檢查床上，遭到多名獄警拳打腳踢，臉部血跡斑斑。期間一名獄警狠踹他的肚子，另一名獄警則抓住他的衣領，把他拉起來，再度放回檢查床上，畫面暴力不忍卒睹。