美國《華爾街日報》記者間諜罪於俄國被捕　白宮：拜登政府高度關切

美國《華爾街日報》記者Evan Gershkovich於3月30日驚傳在俄羅斯遭到逮捕，理由是他從事間諜活動。而白宮31日也針對此事發出聲明，表示拜登政府對此事「高度關切」。

俄羅斯聯邦安全局30日發佈消息指，美國《華爾街日報》駐莫斯科分部的記者Evan Gershkovich涉嫌遵照美方的指示，試圖從某軍工企業獲取俄國政府的機密情報。而俄國總統府新聞秘書佩斯科夫也證實，Evan Gershkovich是在從事間諜活動時被當場逮捕。

消息傳回美國，白宮新聞人尚皮埃爾表示，拜登政府對於美國《華爾街日報》記者Evan Gershkovich因間諜罪在俄羅斯被拘留的報導「深表關切」。她在聲明中說道，「昨晚，白宮新聞發言人和國務院官員以及《華爾街日報》緊急開會商談，而當局也一直與他的家人保持聯系。此外，國務院已就此事與俄羅斯政府直接談判，包括努力確保可對Evan Gershkovich先生進行探視。」

尚皮埃爾更補充，美國政府對此事表達「最强烈的措辭譴責」。她也重申，美國公民應該聽從政府的警告，盡量不要前往俄羅斯，在俄國居住或旅行的美國公民也應立即離開。