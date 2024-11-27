美國10歲男童不懂解數學題竟報警 警員親自上門「救助」

美國威斯康辛州沙瓦諾縣緊急報案中心最近接到一個爆笑求助電話，一名10歲男童因「數學功課」太困難不懂作答，竟報警求助。緊急中心的控制員受訪稱，她早已離開學校多年未能為他解答，最後派一名警員親自上門為男童「解困」。警員離開時不忘告訴男孩911緊急熱線不是用來問功課，解釋其正確用途。

報道指，該男孩一開始說，「嘿，這其實不是很緊急，我只想搵人幫我解決8年級功課一條數學難題，抱歉阻礙你的時間。」緊急中心控制員Kim Krause向他說，「我數學不太好，但會嘗試。」但Krause最終解答不到，遂調派了警員Mason前往協助他。Mason表示，他不精於數學，最後與該名男童一起思考解決了該數學難題。