美國11歲女誤食腐壞漢堡快餐　染大腸桿菌致腎衰竭及腦損傷

據《每日郵報》報導，時間點是2022年8月1日，密西根州一名11歲女孩藍佛絲（Aspen Lamfers）結束壘球訓練後，到渥太華喬治敦鎮一家溫蒂漢堡(Wendy's)用餐，她點了漢堡薯條和雞塊開心享用，不料回到家出現發燒、腹瀉和噁心等症狀，幾日後出現血便，之後更加惡化被送往急診室。

美國一名11歲女孩，到知名連鎖快餐店吃漢堡薯條，沒想到因為食物腐敗導致她不適送醫，證實是感染大腸桿菌，惡化成溶血性尿毒症候群，最後身體左側癱瘓，還得洗腎。

致溶血性尿毒症候群

據《每日郵報》報道，時間點是2022年8月1日，密芝根州一名11歲女孩藍佛絲（Aspen Lamfers）結束壘球訓練後，到一家雲狄斯漢堡（Wendy's）用餐，她點了漢堡薯條和雞塊開心享用，不料回到家出現發燒、腹瀉和噁心等症狀，幾日後出現血便，之後更加惡化被送往急診室。

送驗發現，藍佛絲因為感染大腸桿菌，導致溶血性尿毒症候群，讓她腎臟衰竭，之後被送往加護病房搶救，無奈的是之後病情不斷惡化，最後還出現腦損傷，以及身體左側癱瘓，引發癲癇發作。因腦損傷，她的視力也大受影響，偶爾還會出現幻覺。