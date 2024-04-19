美國11歲女誤食腐壞漢堡快餐　染大腸桿菌致腎衰竭及腦損傷

美國一名11歲女孩，到知名連鎖快餐店吃漢堡薯條，沒想到因為食物腐敗導致她不適送醫，證實是感染大腸桿菌，惡化成溶血性尿毒症候群，最後身體左側癱瘓，還得洗腎。
致溶血性尿毒症候群
據《每日郵報》報道，時間點是2022年8月1日，密芝根州一名11歲女孩藍佛絲（Aspen Lamfers）結束壘球訓練後，到一家雲狄斯漢堡（Wendy's）用餐，她點了漢堡薯條和雞塊開心享用，不料回到家出現發燒、腹瀉和噁心等症狀，幾日後出現血便，之後更加惡化被送往急診室。
送驗發現，藍佛絲因為感染大腸桿菌，導致溶血性尿毒症候群，讓她腎臟衰竭，之後被送往加護病房搶救，無奈的是之後病情不斷惡化，最後還出現腦損傷，以及身體左側癱瘓，引發癲癇發作。因腦損傷，她的視力也大受影響，偶爾還會出現幻覺。
索償2,000萬美元
住院一個多月後，她終於出院，但須洗腎，也要面對高血壓、糖尿病等病症。也讓她學習能力大幅下降，無法好好念書。
當局針對該家速食店進行突擊檢查，發現冷藏設備有問題、食物常被放在室溫下過夜、廚房環境也十分髒亂，事發後店家被緊急停業。而藍佛絲的父母也悲痛向業者提告，並要求2,000萬美元賠償金（約1.57億港元）。
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