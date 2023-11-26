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國際
2023-11-26 15:45:05

美國15歲男生拍攝飛機升降　突遇小型飛機失事迫降險遭撞（有片）

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美國15歲男生拍攝飛機起降　突遇小型飛機降落失事險遭撞（有片）

美國德州發生一宗超級驚險的飛行安全事故。一架小飛機疑似因迫降而衝出機場跑道，直撞來不及閃避的一輛汽車。一名拍攝飛機升降的少年也差點被波及，所幸無人傷亡。

德州官員表示，當地時間24日中午12點多，一架小飛機在麥金尼（McKinney）轄下亞里奧地方機場（Aero Country Airport）緊急降落時衝出圍欄，直接撞向一輛正在行駛的汽車。

降落速度飛快致輪胎冒煙

當時圍欄外還有一名15歲的少年正在拍攝飛機，也差點遭受波及，幸好在最後一刻平安逃過。不過他也拍下飛機撞過來的瞬間，相當驚險。

一名機場的工作人員目睹經過，他表示當時看到一架小型飛機筆直地飛來，且速度飛快：「我看到飛機飛快地衝下跑道，我知道它沒有時間停下來。 顯然進展得太快了。 輪胎在冒煙。」

機師第一次降落在涉事機場

當飛機到達跑道盡頭並繼續前進時，這名工作人員拿出手機拍攝，從畫面中可以看到飛機撞破柵欄，衝向馬路，撞上了一輛剛好駛過的汽車。

12點30分左右，麥金尼消防局趕到現場，急救人員檢查了飛機內的兩人以及汽車司機， 司機因輕傷被送往醫院。根據另一名和機師交談過的目擊者表示，機師說這是他第一次降落在這個機場，他試圖着陸，但煞車不起作用。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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