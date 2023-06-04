美國17歲少年戴抗噪耳機行鐵路軌道　疑因聽不到火車鳴笛慘遭輾斃

記者陳奕廷／綜合報道
位於美國紐約州的布魯姆縣(Broome County)日前發生一宗交通意外，一位17歲高中生邊戴著抗噪耳機邊走在鐵軌上，但疑似就是因為耳機抗噪音的效果太強，導致沒聽到火車的聲音，火車司機發現有人在鐵軌上行走也頻頻鳴笛，但高中生就是聽不見，最後火車煞不住將他輾斃。
據悉意外發生在5月30日上午，地點是布魯姆縣的諾福克南部鐵軌(Norfolk Southern Railroad Tracks)上，根據《WBNG-TV》報道，當時一名17歲高中生麥克洛（Jakob McCloe）走在鐵軌上一路向西行，但當時疑似因為戴著抗噪音耳機，對身後靠近的火車頻頻鳴笛完全聽不到，最後導致悲劇發生。
警方已審視火車攝像紀錄
當地警局警長佛萊德（Fred Akshar）除了代表警方慰問死者朋友與家人，對案情也作出說明：「經過對現場的徹底調查、大量訪查，以及審視火車攝像紀錄，偵查後我們確定這宗奪命悲劇，是一場可怕的意外事故。」
死者就讀的學校Chenango Valley High School校長詹妮弗（Jennifer Ostrander）也發了公開信，信中寫道：「對於我們的社區來說，這是一個非常困難的時期，我們向學生的家人和親人表示哀悼。」
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