美國2死囚拒絕拜登特赦　只因一個原因

美國總統於去年12月23日宣布特赦40名聯邦死囚其中的37人，改判終身監禁不得假釋。不過，在聯邦監獄服刑的兩名男死囚卻拒絕拜登特赦，理由是接受特赦可能影響日後繼續上訴爭取無罪判決的機會。
綜合報道，現年53歲的Shannon Agofsky和60歲的Len Davis，現時都在印地安納州特雷霍特(Terre Haute) 聯邦監獄服刑。他們拒絕簽署總統特赦同意書，並於上月30日向印州南區聯邦法院聲請緊急動議，要求法官終止拜登從死刑改判終身監禁不得假釋的赦免命令。他們向法院指，他們為爭取清白將繼續上訴，如接受總統特赦將影響勝訴機率。Shannon Agofsky的代表律師指，Shannon Agofsky仍在上訴中，如果現在接受赦罪，等於剝削被告願意接受更嚴格檢視的機會，導致報告承受不公平的負擔，處於不平等地位，上訴程序受到重挫。Len Davis的代表律師則指，獲判死刑能夠吸引輿論更多注意，讓更多人留意到司法部的嚴重疏失。
專家：受刑人很難讓已獲豁免的死刑恢復
俄亥俄州哥倫布市(Columbus)首都大學法學院(Capital University Law School)憲法教授Dan Kobil說，根據最高法院1927年判例，總統有權為受刑人緩刑或赦罪，「不需要被告當事人同意」，受刑人很難讓已經獲得豁免的死刑恢復。報道提到，Shannon Agofsky因1989年綁架並謀殺奧克拉荷馬州銀行總裁Dan Short而被定罪，Dan Short戶口有7.1萬美元存款被盜，遇害後被棄屍湖裡。Shannon Agofsky被判終身監禁，在德州服刑期間殺害另一名囚犯，2004年被陪審團要求判處死刑。至於Len Davis曾任新奧良警察，因為毆打青少年後遭舉報後，僱用殺手殺害投訴者Kim Groves，1994年被判謀殺罪名成立。