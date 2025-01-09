美國2死囚拒絕拜登特赦　只因一個原因

美國總統於去年12月23日宣布特赦40名聯邦死囚其中的37人，改判終身監禁不得假釋。不過，在聯邦監獄服刑的兩名男死囚卻拒絕拜登特赦，理由是接受特赦可能影響日後繼續上訴爭取無罪判決的機會。

綜合報道，現年53歲的Shannon Agofsky和60歲的Len Davis，現時都在印地安納州特雷霍特(Terre Haute) 聯邦監獄服刑。他們拒絕簽署總統特赦同意書，並於上月30日向印州南區聯邦法院聲請緊急動議，要求法官終止拜登從死刑改判終身監禁不得假釋的赦免命令。他們向法院指，他們為爭取清白將繼續上訴，如接受總統特赦將影響勝訴機率。Shannon Agofsky的代表律師指，Shannon Agofsky仍在上訴中，如果現在接受赦罪，等於剝削被告願意接受更嚴格檢視的機會，導致報告承受不公平的負擔，處於不平等地位，上訴程序受到重挫。Len Davis的代表律師則指，獲判死刑能夠吸引輿論更多注意，讓更多人留意到司法部的嚴重疏失。