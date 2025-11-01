美國24歲殯儀男遭水泥棺槨壓死　留遺言給妻子稱想回家

美國德州一名年僅24歲的殯儀館男員工，在工作期間遭巨大「水泥棺槨」壓倒身亡。令人心碎的是，他在動彈不得時曾先打電話求救，隨後又撥給妻子留下告別訊息，表達對家人的愛與想回家的心願。死者家屬指控殯儀館存在嚴重疏忽，考慮提出訴訟。
「他跟我說他愛我」
根據《紐約郵報》，羅加斯（Angel Rojas）於10月20日在達拉斯（Dallas）的雷斯特蘭殯儀館、墓園和火葬場（Restland Funeral Home, Cemetery and Crematory）上班時，由他負責搬運到墓地的巨大水泥棺槨意外倒塌，導致他下半身被壓住。
儘管身處極度痛苦中，羅加斯仍設法用手機撥打求救電話，接着立即打給妻子並留下語音訊息。羅加斯的遺孀娜塔莉（Natalie Rojas）講述丈夫的「遺言」：「他告訴我他想回家，他跟我說他愛我，他想回家。」
身後留下妻子及幼子
達拉斯的消防官員表示，救援人員花了超過45分鐘才將羅加斯救出，過程中還使用了通常用於車禍救援的液壓擴張器和氣囊。羅加斯被送往醫院後最終仍不治身亡，留下妻子以及下個月即將滿4歲的兒子。
羅加斯家屬的律師格雷厄姆（Matthew Graham）指出：「他絕不應該獨自操作那台機器，不應該獨自工作，不應該獨自搬運那麼重的東西。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章