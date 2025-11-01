美國24歲殯儀男遭水泥棺槨壓死　留遺言給妻子稱想回家

美國德州一名年僅24歲的殯儀館男員工，在工作期間遭巨大「水泥棺槨」壓倒身亡。令人心碎的是，他在動彈不得時曾先打電話求救，隨後又撥給妻子留下告別訊息，表達對家人的愛與想回家的心願。死者家屬指控殯儀館存在嚴重疏忽，考慮提出訴訟。

「他跟我說他愛我」

根據《紐約郵報》，羅加斯（Angel Rojas）於10月20日在達拉斯（Dallas）的雷斯特蘭殯儀館、墓園和火葬場（Restland Funeral Home, Cemetery and Crematory）上班時，由他負責搬運到墓地的巨大水泥棺槨意外倒塌，導致他下半身被壓住。