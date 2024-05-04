美國26歲「抗癌網紅」突消失　未婚夫：我生日變她忌日

美國佛羅里達州坦帕市（Tampa），一名26歲幼兒園老師巴洛伊（Maddy Baloy），去年被診斷出罹患第4期轉移性癌症後，便透過TikTok與眾人分享她的抗癌歷程，吸引超過44萬人追蹤。不過，近日卻傳出她已在5月1日，亦是未婚夫27歲生日當天病逝，她未婚夫亦證實事件。

透過TikTok與外界分享抗癌歷程 外媒報道，巴洛伊在2022年夏天時，出現反覆吐血的症狀，故前往醫院就診，但發現大腸內有多個癌症腫瘤，隨後醫生也證實她患有第4期轉移性癌症。 此後，巴洛伊便經常透過TikTok與外界分享，她作為一名年輕癌症末期患者的抗癌歷程，並用自己的正能量影響同樣在經歷苦難的網友。