美國26歲「抗癌網紅」突消失　未婚夫：我生日變她忌日

美國佛羅里達州坦帕市（Tampa），一名26歲幼兒園老師巴洛伊（Maddy Baloy），去年被診斷出罹患第4期轉移性癌症後，便透過TikTok與眾人分享她的抗癌歷程，吸引超過44萬人追蹤。不過，近日卻傳出她已在5月1日，亦是未婚夫27歲生日當天病逝，她未婚夫亦證實事件。
透過TikTok與外界分享抗癌歷程
外媒報道，巴洛伊在2022年夏天時，出現反覆吐血的症狀，故前往醫院就診，但發現大腸內有多個癌症腫瘤，隨後醫生也證實她患有第4期轉移性癌症。
此後，巴洛伊便經常透過TikTok與外界分享，她作為一名年輕癌症末期患者的抗癌歷程，並用自己的正能量影響同樣在經歷苦難的網友。
列20條必「死前清單」
自從巴洛伊知道自己來日不多以後，她也列了20條「死前清單」，希望能在最後的日子與未婚夫舉辦一場美好的婚禮、見偶像名廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）、與祖母一起紋身等，最終一共完成了19條。
然而就在今年3月，巴洛伊再度向大家表示，癌細胞已擴散至她下半身，隨時與世界告別，她便與未婚夫一起到日本京都旅遊，並在上傳的片段中提到「在地球上的最後一段時光」，之後便沒再上傳任何資訊。
5月2日，巴洛伊的未婚夫Louis Risher證實，巴洛伊已在5月1日晚間安詳離世。Louis Risher指，當日正是他的27歲生日，他形容巴洛伊最後的時光都是「被愛包圍」，並稱未婚妻對她來說是非常特別的人，「我一整天都握著她的手，這是我最後所能做到的。」
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