美國54歲婦「全身大改造」失敗遺腐臭肉洞　籲女性「靠整形留住男人不值得」

美國一位54歲的兩孩之母為挽救婚姻，她花了1.2萬英鎊（約11.5萬港元）做了各種醫美手術，但手術只為她帶來一對36DDD布袋奶，和一個散發腐臭味的超大肉洞。
少了1顆門牙、多了1處「肚臍」
英國《太陽報》（The Sun）報道，54歲的加莉奧（Dale Gaglio）說，當初為了重獲丈夫歡心，她才下決心進行大改造，包含隆胸、腹部拉皮、腹腰環抽等手術，醫師還告訴她，腹部整形手術能順帶去除下背部的多餘脂肪。
加莉奧回憶，當時她從手術麻醉中甦醒，發現自己少了1顆門牙、多了1處「肚臍」，胸部被隆成36DDD的超級巨乳，但左右大小、形狀不一樣，她感覺自己的胸部看起來像色情片女星，穿內衣時還會有一邊彈出，「真的很可怕」。
結束20年婚姻致身心受創
不僅如此，她背上的手術部位還有一處大洞，她形容這個洞大到：「感覺可以伸手進去抓住我的脊髓，這個洞還會發出噁心、難聞的腐臭味，它是壓垮我的婚姻的最後一根稻草。」
加莉奧的醫美手術失敗後，她丈夫更加不滿，甚至對她的身材感到厭惡，最後放棄這段20年的婚姻，讓加莉奧身心備受打擊。
現在加莉奧還在進行清創，原本就對外型自卑的她也還在修復自己的心理傷口，她從一名事業有成的女商人淪落至此，她透過採訪向所有女性喊話：「靠這樣的事情留住男人不值得，我希望女生們可以珍惜自己原本的樣子，不用為了追求完美而去整形」。
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