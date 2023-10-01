美國54歲婦「全身大改造」失敗遺腐臭肉洞　籲女性「靠整形留住男人不值得」

美國一位54歲的兩孩之母為挽救婚姻，她花了1.2萬英鎊（約11.5萬港元）做了各種醫美手術，但手術只為她帶來一對36DDD布袋奶，和一個散發腐臭味的超大肉洞。

少了1顆門牙、多了1處「肚臍」

英國《太陽報》（The Sun）報道，54歲的加莉奧（Dale Gaglio）說，當初為了重獲丈夫歡心，她才下決心進行大改造，包含隆胸、腹部拉皮、腹腰環抽等手術，醫師還告訴她，腹部整形手術能順帶去除下背部的多餘脂肪。

加莉奧回憶，當時她從手術麻醉中甦醒，發現自己少了1顆門牙、多了1處「肚臍」，胸部被隆成36DDD的超級巨乳，但左右大小、形狀不一樣，她感覺自己的胸部看起來像色情片女星，穿內衣時還會有一邊彈出，「真的很可怕」。