美國6女遊客嘲弄御林軍 特警挺身訓斥獲激讚

去旅行千萬不要做出丟架的事。近日網上流傳6名美國女遊客當眾取笑及呼喝御林軍的片段，可見她們最終被一名持槍特警嚴詞斥責，頭耷耷敗興而回，網民紛稱大快人心。片段旋即錄得逾1,800萬次瀏覽，令6女衝出國際。
該片段由用戶kallum643564在TikTok發布，起初可見6名女遊客向該名隸屬御林軍的皇家近衛騎兵(Household Cavalry)不斷叫囂，有人胡亂猜測其名字，叫他「Alex」，並促他動身，說「Alex我們要行了」，期間又有人模仿軍人步操，又不時「哈哈哈」大笑。
該名御林軍曾輕輕搖頭，但一直保持冷靜，未幾一名持槍特警從旁步出，該批美國女遊客還歡呼尖叫，更開心得跳起。特警向御林軍了解狀況後，轉身向她們說︰「這些士兵正在為國家服務，對嗎？他們認真工作。他們負起保護這座設施的責任。他們並非給人取笑的對象(They are not an object of ridicule)。」
特警之後下逐客令，「我知道你們玩得很開心，但他並不開心，他已工作了一整天，他須工作多個小時，令人疲累，令人筋疲力竭，而你們卻在玩弄他。我們不欣賞這種行為，請你們離開好嗎？」邊說邊舉手示意。該批亢奮女子終靜了下來，低著頭離去。
網民︰所作所為代表你的國家
片段引發網民熱議，有人說為該批女子的父母感到羞恥。大部分人激讚特警做得好，為該批女遊客上了一課，批評她們連基本尊重也欠奉。
有網民慨嘆「我也是美國人，常周遊列國。記得帶年輕女兒首次看御林軍，她們都站在幾呎以外，在足夠跟御林軍合照的距離。離開時，御林軍向我們微笑揮手。為何有些人要去騷擾別人，現在已無文明可言嗎？」「要記住，你所作所為都代表著你的國家，無論你想或不想……請檢點！」