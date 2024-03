美國6女遊客嘲弄御林軍 特警挺身訓斥獲激讚

去旅行千萬不要做出丟架的事。近日網上流傳6名美國女遊客當眾取笑及呼喝御林軍的片段,可見她們最終被一名持槍特警嚴詞斥責,頭耷耷敗興而回,網民紛稱大快人心。片段旋即錄得逾1,800萬次瀏覽,令6女衝出國際。

該片段由用戶kallum643564在TikTok發布,起初可見6名女遊客向該名隸屬御林軍的皇家近衛騎兵(Household Cavalry)不斷叫囂,有人胡亂猜測其名字,叫他「Alex」,並促他動身,說「Alex我們要行了」,期間又有人模仿軍人步操,又不時「哈哈哈」大笑。

該名御林軍曾輕輕搖頭,但一直保持冷靜,未幾一名持槍特警從旁步出,該批美國女遊客還歡呼尖叫,更開心得跳起。特警向御林軍了解狀況後,轉身向她們說︰「這些士兵正在為國家服務,對嗎?他們認真工作。他們負起保護這座設施的責任。他們並非給人取笑的對象(They are not an object of ridicule)。」