美國UCLA教授抱怨付不起房租 迫於流落街頭 網民湧進留言區打氣

美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)一名教授在TikTok上傳影片大呻，因為薪水過低而流落街頭。影片隨即瘋傳，引發網民熱議，校方暫未回應。
教授：無家可歸
麥基翁(Dr. Daniel McKeown)是UCLA天體物理學教授，在片中，他抱怨「這個學年，我只獲得7萬美元(約54.4萬港元)薪酬」，因付不起月租2,500美元(約19,426港元)，被迫搬出所住的公寓。他坦言，「嚴格來說，我無家可歸。沒有自己的家。沒有任何租約。」
寄居朋友家中
麥基翁被迫把個人物品放在倉庫，暫寄居朋友家中，但住處距離學校數小時車程，需改為網上授課。他說，仍在努力尋找學校附近、負擔得起的出租屋，也與美國教師聯盟商討如何解決問題。
麥基翁受訪透露，多次向學校主管要求加薪都被拒絕，於社交媒體公開目前的處境，是希望年薪加至10萬美元(約77.7萬港元)，才能負擔房租。租屋資訊網站RentCafe顯示，他居住的Westwood區，平均租金為3,700美元(約28,751港元)。
為何不轉校？
為何不轉校？麥基翁表示，「我不想停止教學。教導學生絕對是出於熱情，再者，UCLA是物理學界的頂尖大學。我全職教書，1年教了6門課，卻只獲得加州物理學教授平均薪金的一半，這不公平。」麥基翁也希望，同樣職位的每一位教育工作者都獲得加薪。
影片一出，網民們即湧進留言區，紛紛替麥基翁教授打氣，包括UCLA學生，不少人大讚他的教學態度和風格俱佳。也有網民質疑，如果校方沒有給教授們支付足夠的薪水，那麼高漲的學費花到哪裡去？
校長竟大幅加薪
UCLA周邊的房價飛漲，很多師生負擔不起租金，儘管2022年成為加州第一間提供學生宿舍的大學，但新政策並不適用於教授。更令人質疑的是，據《洛杉磯時報》報道，麥基翁拍攝影片的幾周前，加州大學董事會才表決通過，給校長們加薪，大多數增幅高達30%。