美國UCLA教授抱怨付不起房租 迫於流落街頭 網民湧進留言區打氣

麥基翁教授在TikTok上傳影片，公開他的困境。(互聯網)

美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)一名教授在TikTok上傳影片大呻，因為薪水過低而流落街頭。影片隨即瘋傳，引發網民熱議，校方暫未回應。

教授：無家可歸

麥基翁(Dr. Daniel McKeown)是UCLA天體物理學教授，在片中，他抱怨「這個學年，我只獲得7萬美元(約54.4萬港元)薪酬」，因付不起月租2,500美元(約19,426港元)，被迫搬出所住的公寓。他坦言，「嚴格來說，我無家可歸。沒有自己的家。沒有任何租約。」

寄居朋友家中

麥基翁被迫把個人物品放在倉庫，暫寄居朋友家中，但住處距離學校數小時車程，需改為網上授課。他說，仍在努力尋找學校附近、負擔得起的出租屋，也與美國教師聯盟商討如何解決問題。