美國YouTuber殺父斬首拍片　自認「救世主」狂鬧拜登政府14分鐘

美國一名Youtuber殺害父親，高舉他的頭顱拍片上傳。（圖／翻攝自X）

美國賓夕法尼亞州發生一宗駭人聽聞的人倫命案。一名YouTuber殺害父親後，將他斬首，隨後在影片中高舉父親的頭顱，發表抨擊聯邦政府和拜登的言論，把觀看的人全都嚇壞。

指責移民正摧毀美國

據《每日郵報》報道，32歲的賈斯汀・莫恩 (Justin Mohn) 住在賓州的萊維敦 （Levittown）。當地時間30日下午5點30分莫恩突然在Youtube上傳一段影片，影片中他提着一顆血淋淋的男子頭顱，表示許多人將他視為救世主，希望他擔任總統，還叫他殺掉曾是聯邦政府職員的父親米高 (Mike Mohn) 。

莫恩指責，「覺醒文化」的暴徒（woke mobs）和移民正在摧毀美國，並怒斥「全球主義者和共產主義者」。這段駭人的影片全長14分鐘，在YouTube上架六個小時後遭到刪除。

莫恩曾出版書籍，名為《第二個彌賽亞》（或譯《第二個救世主》，The Second Messiah），自稱籠統地以自己為藍本。