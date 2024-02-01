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國際
2024-02-01 09:45:09

美國YouTuber殺父斬首拍片　自認「救世主」狂鬧拜登政府14分鐘

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美國一名Youtuber殺害父親，高舉他的頭顱拍片上傳。（圖／翻攝自X）

美國賓夕法尼亞州發生一宗駭人聽聞的人倫命案。一名YouTuber殺害父親後，將他斬首，隨後在影片中高舉父親的頭顱，發表抨擊聯邦政府和拜登的言論，把觀看的人全都嚇壞。

指責移民正摧毀美國

據《每日郵報》報道，32歲的賈斯汀・莫恩 (Justin Mohn) 住在賓州的萊維敦 （Levittown）。當地時間30日下午5點30分莫恩突然在Youtube上傳一段影片，影片中他提着一顆血淋淋的男子頭顱，表示許多人將他視為救世主，希望他擔任總統，還叫他殺掉曾是聯邦政府職員的父親米高 (Mike Mohn) 。

莫恩指責，「覺醒文化」的暴徒（woke mobs）和移民正在摧毀美國，並怒斥「全球主義者和共產主義者」。這段駭人的影片全長14分鐘，在YouTube上架六個小時後遭到刪除。

莫恩曾出版書籍，名為《第二個彌賽亞》（或譯《第二個救世主》，The Second Messiah），自稱籠統地以自己為藍本。

將求職困境歸咎於政府

警方表示，30日晚上7點剛過，警方接到通報後來到莫恩的住處，並在浴室裏發現了一具無頭屍體，被證實是莫恩的父親，莫恩於晚上9點被捕。

報道稱，莫恩對於政府的敵意可能來自他與美國政府的一場訴訟。他曾4度提告，試圖將求職困境歸咎於政府，要求聯邦政府賠償1,000萬美元（約7,818萬港元）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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