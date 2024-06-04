美新冠聽證會 福奇回首總結 2米社交距離原來無科學根據？點睇病毒源於中國陰謀論？

新冠肺炎疫情對全球多地民眾來說，猶如發了一場噩夢，當時帶領美國應對疫情的白宮前首席新冠抗疫顧問福奇(Anthony Fauci)，周一在眾議院聽證會上回首總結其工作時，直言當日部分抗疫措施並無科學根據，包括要民眾保持「兩米社交距離」，並強調這建議與他無關。 新冠疫情｜福奇︰2米社交距離建議「突然冒出來」 83歲的福奇在聽證會上表示，在疫情最初爆發時的6呎(約兩米)社交距離指引，並非他的主意，他憶述，該建議是「突然冒出來的」(sort of just appeared)。他表示︰「它其實出自CDC(美國疾控中心)。CDC負責向學校提供指引，而不是我」，「這跟我毫無關係，我沒有作此推薦，我也曾說它『沒有科學根據』，意思是它背後沒有臨床測試支持(there was no clinical trial behind that)」。福奇相信，CDC是根據多年前的飛沫研究，而定出兩米社交距離指引。

美國廣播公司(ABC)指福奇「反思」了當日的種種抗疫建議，但強調當日疫情來勢洶洶，專家手上有關防範新冠病毒的科學根據實在有限，「我們決策時要面對每日4,000至5,000人死亡的可怕情況」，「不過這也不代表我們不用反思當日所做的是否恰當」。他被問及社交距離及其他抗疫措施，對拯救性命有無幫助時稱，「絕對有」。 新冠病毒起源｜福奇︰我從無「帶風向」 對於新冠病毒起源，福奇憶述，2020年初他跟兩位科學家通話時，對方稱他們及其他科學家，都關注病毒可能是從實驗室出來；而在翌日，福奇又參與了一次與幾位國際病毒學家的電話會議，討論病毒從實驗室或由動物傳人的可能性。福奇形容當日的討論過程「熱烈」，雙方都有不同的論點，同時強調自己在當中並無試圖「帶風向」。

福奇表示，該場電話會議上的病毒學家決定更仔細地檢查基因組序列。經進一步檢驗後，有幾位起初擔心病毒涉及實驗室操縱的科學家，改為相信病毒不涉及人為故意操縱(was not deliberately manipulated)。福奇指，科學家認為最有可能的情況是病毒從動物傳人。他並反駁指，有傳聞指控他以巨額資助，賄賂科學家改變觀點，斥有關指控絕對不實、荒謬。 新冠病毒起源｜福奇︰持開放態度 美國有線新聞網絡(CNN)指，大多數美國情報機構相信新冠病毒並非基因工程而來，但仍不完全清楚疫情大流行是如何開始。去年公布的美國情報分析報告表示，實驗室洩漏及從動物自然傳人這兩種起源都有可能，科學界的意見亦分歧。美國能源部去年評估認為，對於實驗室洩漏的理論，他們的信心程度為「低度」(low confidence)；沒有一個美國聯邦機構認為新冠病毒是生物武器。