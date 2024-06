美新冠聽證會 福奇回首總結 2米社交距離原來無科學根據？點睇病毒源於中國陰謀論？

新冠肺炎疫情對全球多地民眾來說,猶如發了一場噩夢,當時帶領美國應對疫情的白宮前首席新冠抗疫顧問福奇(Anthony Fauci),周一在眾議院聽證會上回首總結其工作時,直言當日部分抗疫措施並無科學根據,包括要民眾保持「兩米社交距離」,並強調這建議與他無關。

新冠疫情|福奇︰2米社交距離建議「突然冒出來」

83歲的福奇在聽證會上表示,在疫情最初爆發時的6呎(約兩米)社交距離指引,並非他的主意,他憶述,該建議是「突然冒出來的」(sort of just appeared)。他表示︰「它其實出自CDC(美國疾控中心)。CDC負責向學校提供指引,而不是我」,「這跟我毫無關係,我沒有作此推薦,我也曾說它『沒有科學根據』,意思是它背後沒有臨床測試支持(there was no clinical trial behind that)」。福奇相信,CDC是根據多年前的飛沫研究,而定出兩米社交距離指引。