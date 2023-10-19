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國際
2023-10-19 13:48:00

美漢坐16年冤獄剛獲賠償逾600萬　因超速拒捕遭警員擊斃

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美漢坐16年冤獄剛獲賠償逾600萬，因超速拒捕遭警員擊斃。(網上圖片)

美漢坐16年冤獄剛獲賠償逾600萬，因超速拒捕遭警員擊斃。(網上圖片)

美國佛羅里達州一名非裔男子庫爾因搶劫案蒙受16年的冤獄，在2020年才翻案重獲自由，並於今年8月剛獲得81.7萬美元(折合約640萬港元)的賠償。然而，他周一(16)卻因超速駕駛，遭警員截停調查期間，因拒捕與警員發生衝突遭槍擊身亡。

喬治亞州調查局(GBI)發聲明表示，事發當日上午約7時半，一名康登郡副警長在95號州際公路攔查超速汽車，司機Leonard Cure被要求落車及遵守警員指示，但當Leonard得知自己被捕後變得暴力，在拒絕遵守警員要求後，警員對Leonard進行了電擊，他隨之攻擊警員，警員第二次使用電擊槍及ASP警棍無效下，對Leonard開槍，在救護員對Leonard進行急救後，最終不治。調查局指將對案件進行獨立調查，並會將結果轉交Brunswick司法巡迴地區檢察官辦公室審查。

Leonard在2020年4月洗刷罪名出獄。(網上圖片) Broward檢察官辦公室指，Leonard無罪獲釋後，拜訪了檢察官辦公室，還出席檢察官培訓課程。(網上圖片)

事主歷五次上訴 重查下終發現不在場證據脫罪

法庭文件顯示，Leonard2003年因一宗搶劫案被判無期徒刑，入獄服刑超過16年。他在第五次上訴促使Broward檢方啟動定罪審查，在非營利組織「佛羅里達無罪計畫」(Florida Innocence Project)的協助下，發現Leonard有不在場證據，事發時他與犯罪現場相距數英里。Leonard終在20204月洗刷罪名出獄。佛州已向庫爾正式道歉，並於8月因錯誤定罪而獲賠償81.7萬美元。

「佛羅里達無罪計畫」表示，Leonard在經歷了這一切之後，「他應該過上自由的生活」。該組織稱，Leonard在探望母親後，在返回喬治亞州的寓所時，遭警員攔截。Broward檢察官辦公室亦發聲明哀悼，指Leonard無罪獲釋後，拜訪了檢察官辦公室，還出席檢察官培訓課程，協助局方以最公平、最徹底的方式完成工作。

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