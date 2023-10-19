美漢坐16年冤獄剛獲賠償逾600萬　因超速拒捕遭警員擊斃

美國佛羅里達州一名非裔男子庫爾因搶劫案蒙受16年的冤獄，在2020年才翻案重獲自由，並於今年8月剛獲得81.7萬美元(折合約640萬港元)的賠償。然而，他周一(16日)卻因超速駕駛，遭警員截停調查期間，因拒捕與警員發生衝突遭槍擊身亡。

喬治亞州調查局(GBI)發聲明表示，事發當日上午約7時半，一名康登郡副警長在95號州際公路攔查超速汽車，司機Leonard Cure被要求落車及遵守警員指示，但當Leonard得知自己被捕後變得暴力，在拒絕遵守警員要求後，警員對Leonard進行了電擊，他隨之攻擊警員，警員第二次使用電擊槍及ASP警棍無效下，對Leonard開槍，在救護員對Leonard進行急救後，最終不治。調查局指將對案件進行獨立調查，並會將結果轉交Brunswick司法巡迴地區檢察官辦公室審查。