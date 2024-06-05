美眾議員嚴肅演講　7歲兒大派表情包成功搶鏡(有片)

美國共和黨籍的田納西州眾議員John Rose周一(3日)帶著7歲長子Guy Rose前往國會山莊，在眾議院就前總統持朗普的「掩口費」案發表演說。只有寥寥幾家媒體詳實報道他的演講內容，卻有數十家媒體報道其兒子在後面對著鏡頭大派表情包的有趣畫面。事後John Rose亦在自己的社交平台上發文無奈表示：「這就是我對兒子說『記得對鏡頭微笑給弟弟看』的後果。」

綜合報道，John Rose 3日到國會山莊就前總統持朗普的「掩口費」案發表演說，由於他的妻子帶著3歲的小兒子提前返回田納西州，John Rose不得不帶著無人照顧的7歲長子Guy Rose同行，並安排兒子在自己後面，並告訴兒子：「如果看到鏡頭，記得對鏡頭笑一笑，讓你弟弟在家可以看到。」John Rose在演說中，就特朗普就「掩口費」案被定罪表示大表不滿。但內容對於他7歲的兒子可能過於嚴肅冗長，現場鏡頭畫面顯示，Guy先是在座位上扭來扭去，接著到了鏡頭後，對鏡頭做出長達20秒的僵硬微笑，隨之開始對著鏡頭擠眉弄眼，不時做出吐舌頭、翻白眼、鬼臉，大派表情包，很快就吸引眾人的視線。至於John Rose則全神貫注在演說中，對背後發生的一切一無所知。