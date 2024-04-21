美眾議院通過7410億軍援法案 援烏爭議大 亦涉撥款以色列

美國眾議院昨日(20日)通過爭拗多月的軍援法案，為烏克蘭、以色列和印太地區盟友提供總值逾950億美元(約7,410億港元)援助。美國總統拜登發表聲明感謝兩黨議員支持，呼籲參議院迅速通過該法案，冀盡快向烏克蘭提供所需武器和裝備。法案通過時，有議員在眾議院內揮動烏克蘭國旗。法案獲通過令共和黨籍議長約翰遜(Mike Johnson)遭受黨內極右派批評。 由共和黨控制的眾議院，在民主黨全票支持下通過援烏法案。部分共和黨人本來不支持軍援法案，其後約翰遜將法案分拆四項處理，並納入共和黨支持的條款，再逐一表決。法案最矚目部分涉及向烏克蘭撥款約610億美元。隨著俄烏戰事拖長，美國國內質疑應否繼續支援烏克蘭的聲音漸增，法案在共和黨極右派反對下，多次闖關失敗。有反對法案的共和黨極右派批評美國提供予烏克蘭資源過多，不符合國家利益；贊成者則指美國應當繼續支援烏克蘭，以向國際展示美國不會背棄盟友。這部分的法案以311贊成、112票反對通過，反對者全部來自共和黨，該黨只有101人支持法案。

面對罷免威脅 議長約翰遜︰我做了正確的事 共和黨極右派議員不滿議長約翰遜把援烏法案納入議程，形容他出賣國家，聲言要罷免他，有人直指約翰遜已是跛腳鴨。約翰遜重申，相信自己做了正確的事，「我不擔心想罷免我的動議，我需履行我的職責……我相信我做了正確的事」，他指知道法案廣受批評、亦不完美，但已經過大幅修正。

烏克蘭總統澤連斯基在社交網發文感謝所有支持法案的人，指撥款令「歷史保持在正軌」，有助防止戰事擴大、拯救生命，並令烏克蘭和美國更強大。他之後發表錄影講話，稱會利用美國的援助，令俄烏戰事能公正地結束。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫指美方通過法案是意料之內，批評法案將進一步摧毀烏克蘭，令更多烏克蘭人因基輔政權過錯死亡。