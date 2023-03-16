美軍發放無人機意外片段　俄軍機飛近後排出燃油

就俄羅斯軍機在黑海上空撞毀美國無人的事件，美軍終於發放部份的片段，見到俄羅斯戰機至少兩次急速飛近後，向無人機排放燃油，並見到在其中一次碰撞後，無人機的螺旋槳受到損毀及屈曲。

美國國防部最新發放了無人機與俄軍機相遇的片段，美國五角大樓方面表示，影片大約長30至40分鐘。在影片中，見到俄羅斯的蘇27戰機，在加速飛近無人機後方，並且突然排放出燃料，之後影片見到再有另一架俄軍戰機，同樣飛近無人機，之後無人機的影像中止，在恢復之後，見到無人機的螺旋槳受損。

美軍表示無人機受損後，操作員將無人機滑翔到黑海上空，並在克里米亞西南部的國際水域墜毀。美方指俄軍正在打撈無人機的殘骸，美國廣播公司（CNN）透露，有美國官員表示俄羅斯人員已接近無人機墜落的黑海。