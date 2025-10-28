習特會據報或於釜山金海機場進行　特朗普：料能與中國達成貿易協議

美國總統特朗普表示，預計能夠與中國達成貿易協議，他又說與國家主席習近平會面時，有可能簽署落實TikTok交易的最終方案。南韓傳媒報道，「習特會」舉行的地點有機會是釜山金海國際機場。

南韓《東亞日報》引述南韓政府消息人士報道，習近平和特朗普有機會在釜山金海國際機場的貴賓樓舉行首腦會談。報道提到，金海機場貴賓樓是釜山2005年舉行亞太經合組織峰會前，在機場內的空軍設施建造，接待到訪釜山的各國領袖，考慮到機場和空軍設施的保安安排，估計在雙方專機升降的金海機場進行會面，亦容易配合和方便兩位領導人訪問南韓的緊迫行程。特朗普日前曾經表示，將會與習近平舉行時間相當長的會談，不過南韓國家安保室室長魏聖洛就估計，歷時不會太長。