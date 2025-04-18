聯航客機引擎離奇捲入兔子起火　乘客恐慌寫遺言（有片）

美國聯合航空一架載有159人的波音客機，在科羅拉多州起飛時右引擎突然不斷傳出「類似槍響」的撞擊聲，接着竟開始爆炸起火，事後證實竟「捲入一隻兔子」，也不免令大家質疑，這兔子到底怎麼來的。

打訊息交代身後事

據《霍士新聞》及英國《鏡報》等外媒綜合報道，事發於美國時間4月13日星期日，聯合航空編號UA2325的波音737-800客機，晚間7點20分從科羅拉多州丹佛機場起飛，不料機體離開地面的瞬間，有乘客聽到右側引擎傳來巨響，像是被開了好幾槍，機身還不斷狂晃，而且疑似有火球不斷從引擎尾端噴出來。

有乘客表示：「每隔幾分鐘，引擎就會出現火花，後面還有一個巨大的火球。飛機上的每個人都開始恐慌。」影片中機內不斷傳來尖叫聲，許多人被嚇得根本坐不住，不斷離座探頭看窗外到底發生甚麼事，或拿起手機打訊息給每位家人交代後事和遺言。