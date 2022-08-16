育兒知識｜男童久咳5年被誤診哮喘過敏 「原兇」令人R爆頭

澳洲一名男童5年來持續咳嗽，醫生曾診斷他患了哮喘、過敏等等病因，但在徵狀惡化後，醫生終於發現了「原兇」……竟是氣管內有一粒細小的塑膠花。那粒膠花除了令他不時咳嗽，還導致他呼吸困難和常常嘔吐。

育兒知識｜兩歲起咳嗽 一次照X光成轉捩點

Marley Enjakovic約兩歲起便出現咳嗽情況，父母那時沒有想太多。醫生數年後診斷他患上哮喘病，但即使用了吸入式擴張劑，Enjakovic的情況仍日漸惡化。Enjakovic父親稱，兒子初時還可以踢波、打籃球，但體能很快走下坡，跑幾步便氣喘、愈來愈多咳嗽和嘔吐。他與妻子開始覺得這不似與哮喘有關，多次入院後，Enjakovic去年12月情況變得「危急」，要召叫救護車送院。這次醫生為他氣管照X光時，較之前偏向上方，發現食管與氣管連接，被診斷患了先天疾病「氣管食道瘻管」，這表示食物、飲品和唾液進入氣管然後到肺部。因感染發炎，醫生未能用儀器探入Enjakovic的氣管檢查，他被轉介到墨爾本的醫童醫院，但在那處發現「氣管食道瘻管」並非「原兇」。