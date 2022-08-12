胞妹爆受高燒折磨 金正恩疑曾染新冠肺炎

北韓領導人的健康一向保密，但金正恩的胞妹金與正日前出席全國緊急防疫總結大會時透露，不時神隱的金正恩曾飽受高燒折磨，病情嚴重。北韓因欠缺新冠病毒檢測設備，在爆疫期間一直稱感染個案為發燒個案，金與正的講話顯示，金正恩應該曾感染新冠肺炎。
韓聯社稱，新冠患者病愈通常需時一星期，金正恩近期有3次連續一周以上未在公開場合露面。他5月2日與參加建軍90周年紀念閱兵儀式的學生和青年合照，之後「消失」10天，直至同月12日主持勞動黨會議，並公布新冠肺炎疫情從4月底開始於境內蔓延。分析認為，金正恩或在4月底閱兵儀式和後續活動的過程中，因與人接觸而感染。第二次「消失」是5月29日出席一個會議後，同樣無露面10天，到6月9日才現身。第三次是金正恩7月8日在一個活動與出席者合照，之後近20天無公開露面，直至7月27日出席韓戰的「戰勝節」。
宣布北韓戰勝疫情
在周三的全國緊急防疫總結大會上，金正恩宣布北韓在抗疫上取得勝利，又說北韓迄今仍未開始新冠疫苗接種，能在如此短暫時間內克服傳染病危機，使境內成為「無病毒區」，是值得世界衛生史「大書特書」的驚人奇跡。金正恩下令撤除防疫限制，並聲稱北韓僅74人死於疫情。北韓自7月29日起便稱再沒有新增懷疑個案，但外界認為該國缺乏檢測設備，有關數字值得商榷。
金與正在發言時，將爆疫源頭歸咎於南韓民間組織從南韓境內向北韓境內發放的宣傳單張，稱「接觸受污染的物件有機會傳播傳染病」。她又警告，北韓正考慮報復回應。南韓駁斥有關指控無根據，而南韓去年已禁止民間使用氣球向北韓投放反平壤政府的單張。金與正發言時又提及兄長的健康，「即使他高燒病情嚴重，仍然放不下在抗疫戰中需要他照顧的人民，不能躺下來休息」。