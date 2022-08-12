胞妹爆受高燒折磨 金正恩疑曾染新冠肺炎

北韓領導人的健康一向保密，但金正恩的胞妹金與正日前出席全國緊急防疫總結大會時透露，不時神隱的金正恩曾飽受高燒折磨，病情嚴重。北韓因欠缺新冠病毒檢測設備，在爆疫期間一直稱感染個案為發燒個案，金與正的講話顯示，金正恩應該曾感染新冠肺炎。

韓聯社稱，新冠患者病愈通常需時一星期，金正恩近期有3次連續一周以上未在公開場合露面。他5月2日與參加建軍90周年紀念閱兵儀式的學生和青年合照，之後「消失」10天，直至同月12日主持勞動黨會議，並公布新冠肺炎疫情從4月底開始於境內蔓延。分析認為，金正恩或在4月底閱兵儀式和後續活動的過程中，因與人接觸而感染。第二次「消失」是5月29日出席一個會議後，同樣無露面10天，到6月9日才現身。第三次是金正恩7月8日在一個活動與出席者合照，之後近20天無公開露面，直至7月27日出席韓戰的「戰勝節」。